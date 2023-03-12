В купальниках, в национальных костюмах и в вечерних платьях. Как выбирали Мисс Случчина — 2023. Фото

В воскресенье, 12 марта, в Молодёжном центре прошел районный этап отбора участниц областного конкурса «Мисс Минщина». Всего в конкурсе приняло 8 участниц. Девушки дефилировали в купальниках и вечерних платьях, представили стилизованные национальные костюмы, отвечали на вопросы ведущих.

По итогам конкурса титул «Мисс Случчина-2023» получила диспетчер ОАО «Крановый завод» Лия Галенчик, «Первой Вице Мисс» и «Мисс зрительских симпатий» – учитель СШ№11 Екатерина Хомич, «Второй Вице Мисс» – медсестра Слуцкой ЦРБ Ольга Радион.