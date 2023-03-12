В купальниках, в национальных костюмах и в вечерних платьях. Как выбирали Мисс Случчина — 2023. Фото

Алексей Скрынников
-
0
В купальниках, в национальных костюмах и в вечерних платьях. Как выбирали Мисс Случчина - 2023. Фото
Фото: Алексей Скрынников

В воскресенье, 12 марта, в Молодёжном центре прошел районный этап отбора участниц областного конкурса «Мисс Минщина». Всего в конкурсе приняло 8 участниц. Девушки дефилировали в купальниках и вечерних платьях, представили стилизованные национальные костюмы, отвечали на вопросы ведущих.

По итогам конкурса титул «Мисс Случчина-2023» получила диспетчер ОАО «Крановый завод» Лия Галенчик, «Первой Вице Мисс» и «Мисс зрительских симпатий» – учитель СШ№11 Екатерина Хомич, «Второй Вице Мисс» – медсестра Слуцкой ЦРБ Ольга Радион.

Реклама
Фотографии: Алексей Скрынников

Пока участницы конкурса переодевались свой юмористический номер показали «Слуцкие бабки»
 Дефиле в купальниках

 Участницы представили стилизованные национальные костюмы
 Члены жюри

 За кулисами конкурса девушки готовились, общались друг с другом и фотографировались

 «Вторая Вице Мисс» – медсестра Слуцкой ЦРБ Ольга Радион
 «Первая Вице Мисс» и «Мисс зрительских симпатий» – учитель СШ№11 Екатерина Хомич
 «Мисс Слуцк» — 2021 Владислава Василевская и «Мисс Случчина-2023» Лия Галенчик
Диадему победительнице конкурса вручила «Мисс Слуцк» — 2021 Владислава Василевская
«Мисс Случчина-2023» диспетчер ОАО «Крановый завод» Лия Галенчик