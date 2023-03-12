Шон Морроу обрушил цену на инсулин во всех Штатах, а заодно лишил фармацевтического гиганта миллиардов долларов — всё из-за одной публикации, пишет CNN.

Контекст: в конце прошлого года журналист Шон Морроу опубликовал пост от имени фармкомпании Eli Lilly с заявлением о том, что инсулин стал бесплатным. На новость обратили внимание активисты и пресса, а конгресс США намекнул производителю на слишком высокий прайс — $275 долларов за флакон.

Дела пошли совсем плохо, когда автор фейкового поста выяснил, что Eli Lilly владел львиной долей патентов на апгрейд производственного процесса вместе с двумя партнëрами. Три компании годами держали фармацевтический рынок и самостоятельно регулировали цены на лекарства в США.

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В итоге с конца 2022 года компания пыталась вылезти из пучины публичного хейта, но в итоге не смогла сделать ничего, кроме как снизить закупочную цену на инсулин на 70%. За полгода войны акции Eli Lilly рухнули на 13,5%.Эта ситуация одна из самых ярких побед людей над корпорацией за последние годы.