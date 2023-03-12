Компания Ford подала заявку на патент, в котором описываются системы и методы изъятия транспортного средства. Речь идёт о случаях, когда у владельца есть просрочки нескольких платежей по автокредиту.

Патент Ford на машины, которые сами уедут за просрочку по кредиту — это именно то будущее, которое ждёт автовладельцев. В The Verge вышла разгромная колонка по поводу решения Ford. Она подводит к мысли, что не только этот бренд, а вообще все автозаводы медленно, но верно подсаживали людей на платные услуги.

Цифровое будущее, машины по подписке, связь тачки и смартфона. Звучит красиво, стоит недорого. Но ты на крючке. И каждая новая функция вытаскивает деньги из твоего кошелька. Просто плати вовремя, а то отключим.

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Главный вывод издания: автомобиль, который когда-то был символом личной свободы, теперь сам контролирует тебя. Ты не возьмёшь и не сорвёшься просто так на море, если не заплатил за кучу подписок, за кредит или не обновил ОС машины. Автопроизводители годами подталкивали нас к этому — и последний финт Ford это апогей этого тренда.