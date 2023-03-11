Исследовательский центр rabota.by решил узнать, насколько женщины активны на рынке труда и в каких профессиональных областях за последний год искали работу чаще всего, передаёт «Экономическая газета».

В целом за последний год порядка 51,5% резюме были созданы женщинами, и около 48,5% созданных резюме принадлежали мужчинам. Таким образом, оба пола активны на рынке труда.

Интереснее складывалась ситуация в разрезе специализаций.

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Топ-5 наиболее «женских» сфер:

«Финансы, бухгалтерия»;

«Наука, образование»;

«Управление персоналом, тренинги»;

«Медицина, фармацевтика»;

«Розничная торговля».

Именно в этих категориях женщины наиболее часто публиковали резюме за последний год.

Топ-5 наиболее «мужских» сфер:

«Автомобильный бизнес»;

«Безопасность»;

«Рабочий персонал»;

«Транспорт, логистика»;

«Производство, сервисное обслуживание».

Интересная деталь: количество мужских резюме преобладает также на руководящих позициях («Высший менеджмент»), а также в сфере информационных технологий.

Возраст и опыт работы

За последний год девушки в возрасте до 19 лет активнее, чем юноши, создавали резюме и искали работу.

Одновременно количество резюме мужчин от 60 лет преобладало над количеством резюме от женщин.

В разрезе опыта работы также можно заметить отличия в количестве резюме от мужчин и женщин за последний год: опыт работы в резюме женщин оказался выше, чем у мужчин.

К ключевым навыкам, которые мужчины наиболее часто указывали в резюме, можно отнести ответственность, обучаемость, исполнительность и работу в команде.

В женских резюме ответственность, обучаемость и работа в команде также вошли в число особенно распространённых.

Зарплатные ожидания в резюме мужчин и женщин

В общем по рынку можно отметить, что:

ожидания относительно минимальной заработной платы у мужчин превышают ожидания женщин на 28,4%;

медианная ожидаемая заработная плата на основании резюме у мужчин выше на 35,7%;

ожидания относительно максимальной зарплаты у мужчин также выше, чем у женщин, на 47,6%.

Разные ожидания относительно заработной платы можно связать с тем, что в сферах, которые потенциально могут быть связаны с более высоким заработком, количество мужских резюме больше, чем женских. К примеру, это такие сферы, как информационные технологии, высший менеджмент, автомобильный бизнес, а также транспорт и логистика.