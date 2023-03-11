Исследовательский центр rabota.by решил узнать, насколько женщины активны на рынке труда и в каких профессиональных областях за последний год искали работу чаще всего, передаёт «Экономическая газета».
В целом за последний год порядка 51,5% резюме были созданы женщинами, и около 48,5% созданных резюме принадлежали мужчинам. Таким образом, оба пола активны на рынке труда.
Интереснее складывалась ситуация в разрезе специализаций.
Топ-5 наиболее «женских» сфер:
- «Финансы, бухгалтерия»;
- «Наука, образование»;
- «Управление персоналом, тренинги»;
- «Медицина, фармацевтика»;
- «Розничная торговля».
Именно в этих категориях женщины наиболее часто публиковали резюме за последний год.
Топ-5 наиболее «мужских» сфер:
- «Автомобильный бизнес»;
- «Безопасность»;
- «Рабочий персонал»;
- «Транспорт, логистика»;
- «Производство, сервисное обслуживание».
Интересная деталь: количество мужских резюме преобладает также на руководящих позициях («Высший менеджмент»), а также в сфере информационных технологий.
Возраст и опыт работы
За последний год девушки в возрасте до 19 лет активнее, чем юноши, создавали резюме и искали работу.
Одновременно количество резюме мужчин от 60 лет преобладало над количеством резюме от женщин.
В разрезе опыта работы также можно заметить отличия в количестве резюме от мужчин и женщин за последний год: опыт работы в резюме женщин оказался выше, чем у мужчин.
К ключевым навыкам, которые мужчины наиболее часто указывали в резюме, можно отнести ответственность, обучаемость, исполнительность и работу в команде.
В женских резюме ответственность, обучаемость и работа в команде также вошли в число особенно распространённых.
Зарплатные ожидания в резюме мужчин и женщин
В общем по рынку можно отметить, что:
- ожидания относительно минимальной заработной платы у мужчин превышают ожидания женщин на 28,4%;
- медианная ожидаемая заработная плата на основании резюме у мужчин выше на 35,7%;
- ожидания относительно максимальной зарплаты у мужчин также выше, чем у женщин, на 47,6%.
Разные ожидания относительно заработной платы можно связать с тем, что в сферах, которые потенциально могут быть связаны с более высоким заработком, количество мужских резюме больше, чем женских. К примеру, это такие сферы, как информационные технологии, высший менеджмент, автомобильный бизнес, а также транспорт и логистика.