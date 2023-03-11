Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера Валерии Чекалиной, а также её мужа Артёма Чекалина. По версии властей, блогерша с 2020 по 2022 годы заработала сотни миллионов рублей на фитнес-марафонах. Их подозревают в неуплате налогов на 300 млн российских рублей, или почти $4 млн, сообщили в российском ведомстве, пишет Office Life.

Саму Валерию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её супруга — в пособничестве и уклонении от уплаты налогов. В доме знаменитостей уже провели обыск, во время которого, по данным телеграм-канала Mash, обнаружены 8 кг чистого золота в слитках. Находку оценивают в 36 млн российских рублей, или около $480 тыс.

В заявлении российского Следственного комитета сказано, что Валерия Чекалина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и применяет упрощённую систему налогообложения. По законам России доход в таком случае должен составлять не больше 150 млн российских рублей в год. Но следователи пришли к выводу, что с июля 2020-го по июль 2022 года доходы от продажи фитнес-услуг блогера сильно превысили этот лимит и ИП должна была перейти на общую систему налогообложения. Вместо этого блогер регистрировала свой доход на мужа и других родственников.

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На Валерию Чекалину, больше известную как блогер Лерчик, подписано более 10 млн пользователей Instagram, а на её мужа — 4 млн.

Чекалиной нужно заплатить 311 млн рублей, чтобы избежать уголовного преследования. Судя по тому, что у неё есть только официально, сделать это будет несложно.

Baza приводит огромный список имущества Чекалиной и её мужа: