Пиксельные банкноты и монеты с запахом — подборка самых необычных денег в мире

С каждым годом в мире становится всё больше банкнот и монет, которые могут похвастаться оригинальным внешним видом. Непривычная форма, рисунок, расцветка, нестандартные свойства — всё это превращает деньги в уникальный арт-объект, а иногда даже наделяет их дополнительными свойствами, пишет Myfin.by.

1. Пиксельные деньги

Современные деньги Норвегии имеют очень оригинальное оформление и необычный дизайн. На лицевой стороне купюр изображены традиционные норвежские символы (корабль викингов, маяк, рыбы), а вот оборотная сторона банкнот украшена пиксельными узорами.

Банкноты Норвегии представлены в пяти номиналах: 50, 100, 200, 500 и 1000 норвежских крон. На реверсе купюр изображены пиксельный световой сигнал маяка, контейнеровоз, рыбацкая лодка, нефтяная платформа и морской горизонт.

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2. Ароматизированные монеты

В ряде стран мира были выпущены серии монет, отличительной особенностью которых является специальное ароматическое покрытие.

Например, Республика Палау (островное государство, расположенное в Филиппинском море Тихого океана) выпустила монеты с запахами кокоса, ладана и морской соли.

Африканское государство Бенин последовало примеру Палау и выпустило памятные монеты с запахами пихты, розы и ландыша. При трении цветных изображений появляются соответствующие ароматы.

3. Вертикальные банкноты

Широкую известность приобрели вертикальные банкноты Венесуэлы с портретами деятелей, оказавших значительное влияние на формирование и развитие государства и нации.

В октябре 2021 года в Венесуэле прошла денежная реформа и появились новые деноминированные банкноты: на их лицевой стороне изображен Симон Боливар — генерал, освободивший страну от испанского господства.

5. Добыча алмазов и дети с ноутбуками

Зачастую при эмиссии (выпуске) денег государство стремится показать основные отрасли экономики, которые приносят доход стране и составляют главный источник богатства нации.

Например, на банкнотах Кувейта, основу экономики которого составляет добыча нефти, изображены танкер и нефтеперерабатывающий завод. Для Демократической Республики Конго и Республики Ботсвана (Африка) главной статьей дохода является добыча алмазов, что стало причиной отражения этого занятия на денежных знаках.

Государство также использует деньги, чтобы продемонстрировать заботу о нации и её представителях. Наиболее часто транслируются образы, связанные со сферой образования. Сцены процесса образования представлены на денежных знаках Гватемалы, Сингапура и ряда государств Африки (Замбия, Кения, Руанда, Эритрея).