На рынке сегодня витал просто одурманивающий запах фруктов, солений, колбас. И покупателей, и продавцов стало гораздо больше. Этому способствовала и хорошая погода. Рынок оживился. Появилась молодая капуста по 4 рубля за кг и молодой чеснок 14 рублей. Продавались грибы, которых раньше не видно было. Цены указаны по состоянию на 11 часов субботы, 11 марта.

Овощи

Капуста белокочанная – 0,80 руб за 1 кг

Капуста пекинская – 4,50 руб за 1 кг

Огурцы — 6 — 10 руб за 1 кг

Помидоры –8 — 12 руб за 1 кг

Картофель – 1 руб за 1 кг

Морковь – 0,82 руб за 1 кг

Свёкла – 0,80 руб за 1 кг

Чеснок – 10 руб за 1 кг

Лук-севок – 6,50 — 14 руб за 1 кг

Перец – 15 руб за 1 кг

Стебель сельдерея – 7,50 руб за 1 кг

Лук –1,80 руб за 1 кг

Петрушка и укроп – 10руб за 1 кг

Лук зеленый – 15 руб за 1 кг

Фрукты

Апельсины – 5,50 – 6,50 руб за 1 кг

Бананы — 6,50 руб за 1 кг

Виноград «киш-миш» – 15 руб за 1 кг

Виноград синий – 10 руб за 1 кг

Виноград узбекский – 7,50 руб за 1 кг

Яблоки – 2 -4,50 руб за 1 кг

Лимоны – 5 и 7,50 руб за 1 кг

Хурма – 7,50 руб за 1 кг

Мандарины – 4,50 — 7,50 руб за 1 кг

Гранаты — 6,50 – 8,50 руб за 1 кг

Помело — 6 руб за 1 кг

Киви — 6,50 руб за 1 кг

Ананасы — 18 руб за 1 шт

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