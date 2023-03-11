На рынке сегодня витал просто одурманивающий запах фруктов, солений, колбас. И покупателей, и продавцов стало гораздо больше. Этому способствовала и хорошая погода. Рынок оживился. Появилась молодая капуста по 4 рубля за кг и молодой чеснок 14 рублей. Продавались грибы, которых раньше не видно было. Цены указаны по состоянию на 11 часов субботы, 11 марта.

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,80 руб за 1 кг
  • Капуста пекинская – 4,50 руб за 1 кг
  • Огурцы — 6 — 10 руб за 1 кг
  • Помидоры –8 — 12 руб за 1 кг
  • Картофель – 1 руб за 1 кг
  • Морковь – 0,82 руб за 1 кг
  • Свёкла – 0,80 руб за 1 кг
  • Чеснок – 10 руб за 1 кг
  • Лук-севок – 6,50 — 14 руб за 1 кг
  • Перец – 15 руб за 1 кг
  • Стебель сельдерея – 7,50 руб за 1 кг
  • Лук –1,80 руб за 1 кг
  • Петрушка и укроп – 10руб за 1 кг
  • Лук зеленый – 15 руб за 1 кг

Фрукты

  • Апельсины – 5,50 – 6,50 руб за 1 кг
  • Бананы — 6,50 руб за 1 кг
  • Виноград «киш-миш» – 15 руб за 1 кг
  • Виноград синий – 10 руб за 1 кг
  • Виноград узбекский – 7,50 руб за 1 кг
  • Яблоки – 2 -4,50 руб за 1 кг
  • Лимоны – 5 и 7,50 руб за 1 кг
  • Хурма – 7,50 руб за 1 кг
  • Мандарины – 4,50 — 7,50 руб за 1 кг
  • Гранаты — 6,50 – 8,50 руб за 1 кг
  • Помело — 6 руб за 1 кг
  • Киви — 6,50 руб за 1 кг
  • Ананасы — 18 руб за 1 шт

Разное

  • Капуста квашеная бочковая – 5 руб за 1 кг
  • Огурцы бочковые – 5 руб за 1 кг
  • Рулетики из квашеной капусты – 9 руб за 1 кг
  • Свёкла, морковка по-корейски – 7 руб за 1 кг
  • Чеснок маринованный – 20 руб за 1 кг
  • Перец солёный — 15 — 18 руб за 1 кг (в зависимости от рецепта)
  • Фасоль – 2,50 – 3 руб за 250-гр стакан
  • Шампиньоны – 8,50 руб за 1 кг
  • Капуста провансаль – 7 руб за 1 кг
  • Орехи – 8 руб за 1 кг
  • Смесь для компота из сухофруктов – 4 руб за 500 гр