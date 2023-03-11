На рынке сегодня витал просто одурманивающий запах фруктов, солений, колбас. И покупателей, и продавцов стало гораздо больше. Этому способствовала и хорошая погода. Рынок оживился. Появилась молодая капуста по 4 рубля за кг и молодой чеснок 14 рублей. Продавались грибы, которых раньше не видно было. Цены указаны по состоянию на 11 часов субботы, 11 марта.
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,80 руб за 1 кг
- Капуста пекинская – 4,50 руб за 1 кг
- Огурцы — 6 — 10 руб за 1 кг
- Помидоры –8 — 12 руб за 1 кг
- Картофель – 1 руб за 1 кг
- Морковь – 0,82 руб за 1 кг
- Свёкла – 0,80 руб за 1 кг
- Чеснок – 10 руб за 1 кг
- Лук-севок – 6,50 — 14 руб за 1 кг
- Перец – 15 руб за 1 кг
- Стебель сельдерея – 7,50 руб за 1 кг
- Лук –1,80 руб за 1 кг
- Петрушка и укроп – 10руб за 1 кг
- Лук зеленый – 15 руб за 1 кг
Фрукты
- Апельсины – 5,50 – 6,50 руб за 1 кг
- Бананы — 6,50 руб за 1 кг
- Виноград «киш-миш» – 15 руб за 1 кг
- Виноград синий – 10 руб за 1 кг
- Виноград узбекский – 7,50 руб за 1 кг
- Яблоки – 2 -4,50 руб за 1 кг
- Лимоны – 5 и 7,50 руб за 1 кг
- Хурма – 7,50 руб за 1 кг
- Мандарины – 4,50 — 7,50 руб за 1 кг
- Гранаты — 6,50 – 8,50 руб за 1 кг
- Помело — 6 руб за 1 кг
- Киви — 6,50 руб за 1 кг
- Ананасы — 18 руб за 1 шт
Разное
- Капуста квашеная бочковая – 5 руб за 1 кг
- Огурцы бочковые – 5 руб за 1 кг
- Рулетики из квашеной капусты – 9 руб за 1 кг
- Свёкла, морковка по-корейски – 7 руб за 1 кг
- Чеснок маринованный – 20 руб за 1 кг
- Перец солёный — 15 — 18 руб за 1 кг (в зависимости от рецепта)
- Фасоль – 2,50 – 3 руб за 250-гр стакан
- Шампиньоны – 8,50 руб за 1 кг
- Капуста провансаль – 7 руб за 1 кг
- Орехи – 8 руб за 1 кг
- Смесь для компота из сухофруктов – 4 руб за 500 гр