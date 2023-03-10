Минский городской суд огласил 6 марта приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, а также её соратникам Павлу Латушко, Сергею Дылевскому, Ольге Ковальковой и Марии Мороз. Все обвиняемые находятся за границей, поэтому суд был заочным.

Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, Павел Латушко — к 18 годам в колонии усиленного режима, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

Светлане Тихановской также назначен штраф в размере $25 тыс., пишет «Sputnik Беларусь». Также суд оставил под арестом земельный участок Латушко и его активы на сумму около €31 тыс.

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Тихановская, Латушко, Дылевский, Ковалькова и Мороз обвинялись в общей сложности по 13 статьям. Среди них: заговор в целях захвата власти, создание экстремистского формирования, публичные призывы к захвату власти и санкциям, захват зданий и сооружений, разжигание вражды и розни, массовые беспорядки, превышение власти и др.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года;

Павел Латушко стал одним из самых высокопоставленных госслужащих, которые примкнули к оппозиции в 2020-м;

Сергей Дылевский был одним из лидеров оппозиционно настроенных рабочих белорусских предприятий;

Ольга Ковалькова и Мария Мороз были руководителями штаба Тихановской во время избирательной кампании.

Все фигуранты дела уехали из Беларуси и после выборов вошли в состав координационного совета белорусской оппозиции.