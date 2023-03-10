Сегодня, 10 марта, в Слуцкой галерее искусств имени Владимира Садина открылась выставка одного из выдающихся учеников Владимира Садина — известного белорусского художника-сюрреалиста Георгия Скрипниченко.

Скрипниченко был известен тем, что уже в 60-х, в эпоху соцреализма, начал свои творческие поиски в сюрреализме. На выставке представлены его работы 60-х — 70-х годов прошлого века. Как отметила во вступительном слове Ирина Дубовская, заведующая галереей, некоторые из этих работ впервые увиделись со зрителями.

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Открытие персональной выставки Георгия Скрипниченко в Слуцке приурочено к акции «Культурная столица Беларуси».