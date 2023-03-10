Сегодня, 10 марта, в Слуцкой галерее искусств имени Владимира Садина открылась выставка одного из выдающихся учеников Владимира Садина — известного белорусского художника-сюрреалиста Георгия Скрипниченко.

Скрипниченко был известен тем, что уже в 60-х, в эпоху соцреализма, начал свои творческие поиски в сюрреализме. На выставке представлены его работы 60-х — 70-х годов прошлого века. Как отметила во вступительном слове Ирина Дубовская, заведующая галереей, некоторые из этих работ впервые увиделись со зрителями.

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Открытие персональной выставки Георгия Скрипниченко в Слуцке приурочено к акции «Культурная столица Беларуси».

 

Скрипниченко, Слуцк, выставка

Скрипниченко, Слуцк, выставка

Скрипниченко, Слуцк, выставка
Скрипниченко, Слуцк, выставка
Ирина Дубовская, заведующая галереей искусств имени Владимира Садина

Скрипниченко, Слуцк, выставка

 

Скрипниченко, Слуцк, выставка

Скрипниченко, Слуцк, выставка

Скрипниченко, Слуцк, выставка

Скрипниченко, Слуцк, выставка