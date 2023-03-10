Столовая расположена по адресу: Минская обл., Слуцкий р-н, аг. Весея, ул. Шоссейная, 1Б, общей площадью 316,2 кв. м, с инв. № 640/С-26850, на земельном участке с кадастровым номером 624681302601000698.

Здание находится в динамично развивающемся агрогородке, в границах которого имеется ряд организаций и производств, располагается вдоль оживлённой трассы Р-43 , имеется парковка.

Канализация, водопровод, электроснабжение — центральное. Имущество сдано в аренду.

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Повторный аукцион (снижение начальной цены на 15%) состоится 16.03.2023г. на торговой площадке ГП «Минский областной центр инвестиций и приватизации», г.Минск, ул. Чкалова 5, каб.324

Начальная цена с НДС (20%): 111 180.00 бел. руб.