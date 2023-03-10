В четверг, 9 марта, Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Парламент одобрил этот документ в конце февраля. Он предусматривает «распространение уголовной ответственности за измену государству, совершённую должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности».

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Смертная казнь может быть применена к изменившему государству должностному лицу или военнослужащему.

За преступления антигосударственной направленности документом установлены дополнительные штрафы до 50 тыс. базовых величин. Эта мера поможет возместить вред, причинённый такими деяниями, пояснили в пресс-службе президента.

Закон также вводит уголовную ответственность за:

пропаганду терроризма;

дискредитацию Вооружённых Сил;

других войск и воинских формирований;

военизированных организаций;

нарушение требований по защите государственных секретов.

С 3 до 10 суток увеличен срок задержания лиц, которых подозревают в совершении измены государству, заговоре или других действиях, чтобы захватить власть, шпионаже и агентурной деятельности.

В то же время закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности людей, которые готовились к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии. Но в случае, если они отказались от своих намерений и оказали содействие в предотвращении указанных преступлений.