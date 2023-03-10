На ближайшую неделю анонсировано пять «прямых телефонных линий» и одна «горячая».

В субботу, 11 марта, — Елена Васильевна Малишевская, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ. Звоните с 9.00 до 10.00 по телефону (801795) 7 15 06.

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В субботу, 11 марта, — Наталья Александровна Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (801795) 7 50 18.

В субботу, 11 марта, — Иван Станиславович Маркевич, заместитель председателя Минского облисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 500 41 60.

Во вторник, 14 марта, — Виталий Александрович Алешко, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД – начальник криминальной милиции. По вопросам профилактики совершения мошеннических действий звоните с 10.00 до 12.00 по телефону (801795) 5 23 54.

Во вторник, 14 марта, специалисты отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома и специалисты территориальных госорганов проведут «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей. Звоните 12.00 до 13.00 по телефону (801795) 7 50 55.

В четверг, 16 марта, — Александр Валерьевич Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению. По вопросам требований, предъявляемых к кандидатам для поступления на службу в органах внутренних дел, звоните с 10.00 до 12.00 по телефону (801795) 5 35 88.