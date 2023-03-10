В Грузии 7 и 8 марта происходили акции протеста. Прозападно настроенная часть общества выступила против законопроекта об «иностранных агентах», пишет Office Life.

Документ предложила небольшая парламентская фракция «Сила народа», которую многие в Грузии считают на самом деле подконтрольной правящему большинству. Законопроект был одобрен правящей партией «Грузинская мечта» и принят парламентом страны в первом чтении.

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В основной сути этот законопроект напоминает уже действующий аналогичный закон в России. Иноагентами по нему могут признаваться СМИ, НКО и другие юрлица, более 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа. Они также будут обязаны раскрывать источники финансирования и маркировать свою продукцию.

Протесты в Тбилиси против принятия этого закона начались 7 марта и продолжились на следующий день. 8 марта несколько тысяч протестующих блокировали и попытались взять штурмом здание парламента.

Правительство окружило основные объекты силами спецназа. В результате столкновений с применением водомётов и слезоточивого газа протестующие были рассеяны, и на утро 9 марта в столице Грузии было относительно тихо.

Против принятия закона высказалась и президент страны Саломе Зурабишвили.

Утром 9 марта стало известно, что проект закона отозван из парламента.

«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — говорится в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства.

Это пока не означает полного отказа коалиции от идеи об иноагентах. Правящая партия планирует встречи с населением, на которых собирается довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.

Кроме того, всех задержанных по административным делам на протестах 9 марта освободили, сообщает РБК.

«Некоторые из задержанных предстали перед судом, в то время как другие лица были освобождены на основании истечения срока, определённого законом для их пребывания в изоляторе предварительного заключения», — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что расследование уголовных дел, связанных с применением насилия у здания парламента, продолжается «в соответствии со статьями 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии».

Всего на протестах 7 и 8 марта задержали 133 человека.