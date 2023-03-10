Собственник выставил на продажу здание бывшего универсама №21 (улица Ленина, 237). Он просит за него чуть больше 2,4 млн рублей ($850 000 по курсу Нацбанка).

Напомним, что здание магазина по ул. Ленина, 237, которое принадлежало ликвидированному «Слуцк-Востоку», продали с аукциона «Виталюру» в января 2021 года. Начальная цена 21-го универсама тогда составляла 2,25 млн рублей.

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Свой магазин в этом месте «Виталюр» за 3 года так и не открыл. В декабре 2023-го ритейлер передал все свои действующие магазины в аренду «Санте».

Жители близлежащих домов не раз обращались в «Кур’ер» и поднимали проблему отсутствия продуктового магазина в шаговой доступности. Например, как слуцкий универсам №21 начал превращаться в «Калибр».

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