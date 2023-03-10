Госстандарт включил в реестр опасной продукции популярные крабовые палочки и бургеры торговой марки VICI, а также три вида зефира. Теперь их нельзя будет продавать в Беларуси.

В реестр включили два вида продукции VICI — бургеры из сурими с добавлением мяса краба скалистого в панировке обжаренные замороженные Crabsburger и крабовые палочки пастеризованные.

Реклама

При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка подсластитель сорбит (Е420).

В реестр также попал зефир, в котором содержатся красители, оказывающие отрицательное влияние на активность и внимание детей:

со вкусом «Манго» ;

; со вкусом «Черники» ;

; со вкусом «Мандарина».

С 9 марта ввоз и продажа этой продукции запрещены. Также её изымут из торговли.