Госстандарт включил в реестр опасной продукции популярные крабовые палочки и бургеры торговой марки VICI, а также три вида зефира. Теперь их нельзя будет продавать в Беларуси.
В реестр включили два вида продукции VICI — бургеры из сурими с добавлением мяса краба скалистого в панировке обжаренные замороженные Crabsburger и крабовые палочки пастеризованные.
При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка подсластитель сорбит (Е420).
В реестр также попал зефир, в котором содержатся красители, оказывающие отрицательное влияние на активность и внимание детей:
- со вкусом «Манго»;
- со вкусом «Черники»;
- со вкусом «Мандарина».
С 9 марта ввоз и продажа этой продукции запрещены. Также её изымут из торговли.