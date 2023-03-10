До 26 марта в Минской области действует комплекс оперативно-профилактических мероприятий по противодействию распространению наркомании.

В это время будут выявляться:

лица, потребляющие наркотические средства, психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества, находящиеся в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. А также совершающие незаконные действия с наркотиками;

места размещения листовок и надписей с информацией о наркотиках, интернет-магазины, занимающиеся их сбытом, а также лица, их размещающие. Для очистки таких мест информация будет направлена в соответствующие организации;

жилые помещения, предоставляемые для потребления, изготовления, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;

лица, причастные к сбыту наркотиков, в первую очередь посредством веб-ресурсов;

лица, управляющие транспортные средства в состоянии, вызванном потреблением наркотиков.

«В рамках проводимых мероприятий будет осуществляться индивидуальная профилактика лиц, находящихся на учёте у психиатра-нарколога, обеспечена работа инспекций по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними членами семей лиц, употребляющих наркотики, – отметил Сергей Белоушко, начальник УНиПТЛ УВД Минского облисполкома. – Запланированы отработки мест массового отдыха молодёжи, в том числе студенческих общежитий для выявления противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установление и задержание лиц, причастных к наркообороту. Не обойдётся без профилактических встреч в учреждениях образования».