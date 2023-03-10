Работников из Беларуси в России стало больше по сравнению с докоронавирусным годом, отметила Алтынай Омурбекова, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии, пишет Sputnik

По её словам, в 2019 году около 163,5 тысячи белорусов работали в России. В 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, их число снизилось вдвое — до 85 тысяч.

После завершения пандемии в 2022 году количество белорусов, работающий в России, превысило доковидный уровень и достигло 174 305 человек. По мнению представителя ЕЭК, в сравнении 2020 годом их количество выросло вдвое.

Она отметила, что сейчас по законодательству, принятому в рамках ЕАЭС, нет дискриминации по оплате труда граждан интеграционного объединения. «Средняя зарплата (трудового мигранта – Sputnik) составляет 63 тысячи российских рублей», — рассказала директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК.