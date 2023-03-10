Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни 11 и 12 марта. Можно увидеть конкурс красоты, выставку православных книг, побывать на детском празднике «Радуга здоровья» и другое.
Слуцкий городской Молодёжный центр
В воскресенье, 12 марта, состоится районный этап областного конкурса красоты «Мисс Минщина». В программе конкурсные выступления и концерт.
Начало в 13 00.
Цена билета: 5 рублей. Телефон для справок: 2 42 97.
Слуцкий центр детского творчества
Суббота, 11 марта
Развлекательная программа: «Радуга здоровья»
Начало в 11.30.
Адрес: ул. Ленина, д. 140.
Слуцкий городской Дом культуры
Можно запастись билетами на следующую субботу, 18 марта. Состоится финал национального отбора к вокальным конкурсам ХХХІІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Цена билета: 8 руб. Справки по телефону: 5 73 26.
Кинотеатр «Беларусь»
11 марта, суббота
Царевны и таинственная гостья 11:00
Мумиёшки 12:25
Рок дог 3: Битва за бит 14:15
Человек-муравей и Оса: Квантомания 16:00
Нюрнберг 18:20
Аватар: Путь воды 20:50
12 марта, воскресенье
Царевны и таинственная гостья 11:35
Чебурашка 13:00
Рок дог 3: Битва за бит 15:20
Нюрнберг 17:06
Папы против мам 19:35
Человек-муравей и Оса: Квантомания 21:40
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.
Центральная районная библиотека
Место проведения: филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
Также работает:
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00
Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.
Краеведческий музей
Постоянные экспозиции:
- «Память и боль белорусской земли».
- «Слуцкие пояса».
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
- «Природа края».
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Постоянная экспозиция:
- «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции — современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамика, стекло, батик, металл.
«Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.
Адрес: ул. Копыльская, 2. Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00
Музей истории слуцких поясов
Режим работы музея: вт–сб: 08.00 — 16.30. Выходные: вс, пн.
Предварительная запись (за день до экскурсии): 8 (01795) 3 68 02, 8044 715 03 00.