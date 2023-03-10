Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни 11 и 12 марта. Можно увидеть конкурс красоты, выставку православных книг, побывать на детском празднике «Радуга здоровья» и другое.

Слуцкий городской Молодёжный центр

В воскресенье, 12 марта, состоится районный этап областного конкурса красоты «Мисс Минщина». В программе конкурсные выступления и концерт.

Начало в 13 00.

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Цена билета: 5 рублей. Телефон для справок: 2 42 97.

Слуцкий центр детского творчества

Суббота, 11 марта

Развлекательная программа: «Радуга здоровья»

Начало в 11.30.

Адрес: ул. Ленина, д. 140.

Слуцкий городской Дом культуры

Можно запастись билетами на следующую субботу, 18 марта. Состоится финал национального отбора к вокальным конкурсам ХХХІІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Цена билета: 8 руб. Справки по телефону: 5 73 26.

Кинотеатр «Беларусь»

11 марта, суббота

Царевны и таинственная гостья 11:00

Мумиёшки 12:25

Рок дог 3: Битва за бит 14:15

Человек-муравей и Оса: Квантомания 16:00

Нюрнберг 18:20

Аватар: Путь воды 20:50

12 марта, воскресенье

Царевны и таинственная гостья 11:35

Чебурашка 13:00

Рок дог 3: Битва за бит 15:20

Нюрнберг 17:06

Папы против мам 19:35

Человек-муравей и Оса: Квантомания 21:40

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Центральная районная библиотека

Место проведения: филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

Также работает:

Общий абонемент;

Общий читальный зал;

Публичный центр правовой информации.

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

общий читальный зал;

общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

«Память и боль белорусской земли».

«Слуцкие пояса».

«От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».

«Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция:

«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции — современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамика, стекло, батик, металл.

«Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.

Адрес: ул. Копыльская, 2. Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт–сб: 08.00 — 16.30. Выходные: вс, пн.

Предварительная запись (за день до экскурсии): 8 (01795) 3 68 02, 8044 715 03 00.