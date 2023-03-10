В Слуцке сдают в аренду бывшее бомбоубежище. Фото

Слуцкое ЖКХ выставило для аренды убежище, которое расположено на территории бывшего военного госпиталя в 12-м городке. Площадь помещения — 73,5 м2. Убежище предлагают использовать под склад.

Напомним, что это специальное бомбоубежище в госпитале когда-то оборудовала ПМК-223. Там была система вентиляции и очистки воздуха. Защитное сооружение было рассчитано на 200 с чем-то человек, рассказывал «Кур’еру» Игорь Родионов, начальник УКС Слуцкого района.

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