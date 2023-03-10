Случчанка Инна не может отговорить сына от необдуманного поступка. Парень собирается бросить учёбу в вузе и пойти работать, чтобы снимать квартиру и жить там с девушкой. Ситуацию разбирает психолог Марина Чижик.

«Недавно сын по телефону сказал, что собирается бросить учёбу. Причина бездумная, глупая! — рассказала Инна (имя изменено — Прим. редакции). — Он объясняет, что надо работать, потому что его девушка хочет жить не в общежитии, а в квартире».

«Девушка с запросами»

Инна рассказала, что её единственному сыну 20 лет. Учится на 3-м курсе медуниверситета.

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«Сколько сил, нервов и стараний было приложено, чтобы поступить на бюджет. С детства хотел быть врачом. Когда поступил, так радовался, ликовал просто. И учится нормально, ему нравится. Обычно раза два в месяц приезжал домой: с нами побыть, продукты взять. Всё было хорошо, но эта девушка всё разрушила. Влюбился! Она на курс младше, красивая, он фотографии показывал. Встречаются, может, месяца два, но уже собрался знакомить с нами.

На праздник подарил ей золотое кольцо. Из разговоров я поняла, что девушка с запросами — уже просит купить ей новый телефон. Как она не понимает, что он студент, не работает, что у него нет таких денег! Он нашёл по выходным подработку, не отдыхает совсем. Дома не был уже месяц. Меня добило то, что он собрался бросить учёбу. Сообщил об этом по телефону. Говорит, что она не хочет жить в общаге. Муж накричал на сына, чтобы не смел этого делать. Всю ночь не могли заснуть, думали, что делать. Позвонила на следующий день, он сказал, что привезёт знакомиться. Я не хочу её видеть, ведь это из-за неё сын хочет пустить жизнь под откос! У меня только одна мысль — как уговорить его не бросать учёбу?»

Стресс для родителей

«Конечно, внезапная любовь сына, его планы оставить учёбу – это стрессовая ситуация для родителей. Влюблённость с точки зрения биохимии – это мощный многоступенчатый гормональный процесс, который часто не поддаётся сознанию. Во время формирования этого чувства в организме мужчины и женщины вырабатываются «гормоны любви». Временами влюблённые своим поведением напоминают больных, у которых диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство (или невроз навязчивых состояний). Факт такого сходства действительно был показан ещё в 1999 году итальянским нейробиологом Донателлой Мараззити.

Что можно посоветовать родителям

Отнеситесь к ситуации не эмоционально, а серьёзно и взвешенно. Родителям бесполезно доказывать парню, что для любви и серьёзных отношений у него нет времени. Он находится во власти гормонального всплеска. В этот период он способен «свернуть горы», «достать звезду с неба». Именно поэтому отчисление и отказ от своей мечты ради любви кажутся ему пустяком. Скорее всего, он даже уверен, что возлюбленная оценит его жертву, что это станет доказательством его чувств. Сожаление о содеянном придёт позже.

В данном случае стоит осторожно и спокойно обсудить с сыном решение оставить учёбу. Выслушать его доводы, поинтересоваться, как он будет себя чувствовать, если вдруг расстанется с девушкой и окажется без желанной профессии. Можно сказать о своих чувствах, о том, как вас расстроило его поспешное решение, и обсудить другие варианты вместе с ним.

Не нужно отказываться от знакомства с девушкой. Ведь, установив дружеские отношений с ней, в дальнейшем проще будет общаться. Можно спросить у неё, как она представляет дальнейшую совместную жизнь, когда она будет врачом, а муж — разнорабочим.

Узнайте о планах молодых людей. Скажите, что вы готовы помогать материально в том случае, если сын продолжит учёбу. Но не стоит брать полностью на себя ответственность за их жизнь. Границы помощи стоит оговорить: на что готовы, а на что — нет.

Иногда полезным бывает знакомство с родителями девушки и объединение усилий.

В любом случае не нужно поддаваться панике, эмоциям. Только вдумчивый, аргументированный разговор, обсуждение в деталях тех перемен, которые последуют за решением бросить учёбу, помогут молодому человеку принять правильное решение. Возможно, что и поступки девушки, принуждающей парня отказаться от любимой профессии, заставят его задуматься об искренности её отношения к нему. Ведь настоящая любовь — это не только близость, но и способность принять другого человека, проявлять интерес к его внутреннему миру, взаимная поддержка в сложных обстоятельствах».

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