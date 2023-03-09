С 8 марта изменилось размещение торговых мест с ул. Ленина, 98 на ул. Ленина, 100, сообщило Слуцкое ЖКХ.

Напомним, что летом 2019 года «птичий» рынок поменял дислокацию, переехав по соседству на площадку перед бывшими складами. Тогда на Ленина, 100 оборудовали автостоянку для посетителей Слуцкого рынка.

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В своих публикациях «Кур’ер» несколько раз писал об этом «колхозном» рынке. Как правило, случчане говорили о том, что их не очень устраивает место, куда его перенесли 4 года назад.

  • В 2020-м случчанин Денис, обратившись в редакцию «Кур’ера», просил городские власти пересмотреть решение и вернуть продавцов на прежнее место.
  • В 2021 году «Кур’ер» отправился на «колхозный» рынок в Слуцке. Александр Бранкевич поговорил с продавцами и покупателями. Они рассказали, устраивает ли их это место торговли, и назвали плюсы и минусы площадки (на Ленина, 98).