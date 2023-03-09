За последние дни больше всего случчане обсуждали возможные стычки в ТЦ, как использовать стеклотару, отрытые люки у «Калибра», интересовались критериями для будущих первоклассников, делились воспоминаниями о послевоенной жизни.

В планах не значится

Случчанка Антонина Ивановна позвонила в редакцию и рассказала о тротуаре, который был включён в перечень объектов для ремонта, а потом оттуда исчез. «Когда мы из города приезжаем на остановку «Майский Посад» и идём вдоль домов ул. Тутаринова, от 20 до 24, пешеходная дорожка разбита. Когда-то она была. Но когда делали крышу на доме, машины её угробили. На ней уже кустики пошли расти. Когда плохая погода, слякоть, там идти невозможно. Мы года три назад обращались в ЖКХ, ремонт тротуара включили в списки на ремонт. Ремонт не сделали, и в списках тротуар уже не значится. Дозвонилась на «прямую линию», потом приходили из ЖЭУ. А потом пришёл ответ, что трещины появились от времени и ремонта не будет. Разве так правильно?» — говорит женщина.

О критериях для будущих «первоклассников»

Случчанка поинтересовалась, какие критерии предъявляются к ребёнку, которому предстоит пойти в первый класс. «Расскажите, пожалуйста, о том, какова должна быть характеристика «впускника» — немаловажна история критериев для тех, кто только собирается сесть за школьную скамью. И в целом спасибо за вашу работу!» — написала Полина Луцевич.

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О вторичной таре

В Instagram «Кур’ера» (instagram.com/kurjer) sa.voronova выразила мнение о вторичном использовании тары из-под продуктов. «Должна быть инфраструктура для сбора стеклянной, алюминиевой и пластиковой тары. Сейчас многие ответственно подходят к утилизации мусора. Актуальный и важный вопрос!» — написала женщина.

О стихах и шахматах

Житель Слуцка Михаил Тарасевич принёс в редакцию записанные им воспоминания о том, как проводили свободное время дети в деревне Новый Гудков в 50-60-е годы. Он рассказал, как они сами вырезали шахматные фигуры и устраивали турниры, собираясь у кого-то в хате (будет отдельная публикация). А ещё он написал стихи, посвящённые памяти Владимира Дичковского, подполковника милиции, ликвидатора аварии на ЧАЭС.

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