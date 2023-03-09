Вчера, 8 марта, слушатели цикла лекций, который ведут историки и краеведы при содействии Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер», встретились с Сергеем Богдашичем. Он продолжил рассказ о последних правителях династии Олельковичей на Случчине.

Симеон II

Во времена правления князей рода Олельковичей Слуцк входил в состав Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и стал довольно крупным экономическим и культурным центром. Так, Симеон II (1460 — 1505) укрепил замок и оборонительные сооружения. Это было вызвано тем, что с юга совершали набеги крымские татары. Князь нанёс им поражение в 1503 году. Через два года он неожиданно скончался.

Анастасия Слуцкая

После его смерти забота о владениях перешла к его жене Анастасии (1473 — 1524), которая вошла в историю как отважная женщина-воин. Недаром на памятнике, что стоит на Соборной горке, она изображена с мечом. К тому же княгиня оказалась мудрым политиком, а также закрепила за собой славу талантливого организатора. Она восстановила разрушенный Слуцк, изменила его планировку. При ней появилась торговая площадь (ныне центральная) — одна из старейших в Беларуси.

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Юрий I

Полноправным правителем Слуцка после смерти Анастасии стал её сын Юрий I (1492 — 1542). Бывалый ратник, он воевал с татарскими войсками и московскими князьями. Так, Юрий I участвовал в битве под Оршей. При нём земли княжества разрослись. Его сын Юрий II также проявил себя бесстрашным воином, участвовал в Ливонской войне. При нём Слуцк превратился в неприступную крепость.

Однако в это время наметились тенденции возросшего воздействия европейской культуры на жизнь Случчины. Так, в Слуцке появились протестанты, а также первые евреи. После Люблинской унии 1569 года, когда ВКЛ и Польша объединились, православная церковь ослабила свои позиции. Одновременно свою силу теряет и знаменитый княжеский род. Сыновья Юрия II быстро ушли из жизни, лишь один оставил потомство.

София Слуцкая

София стала единственной обладательницей Слуцкого княжества. Она вышла замуж за Януша Радзивилла, который по требованию жены добился от короля грамоты, согласно которой было запрещено вводить на Случчине униатство силой. Княгиня ушла из жизни в 26 лет при рождении дочери, которая тоже умерла. Так прервался род Олельковичей.

В 1984 году княгиня Слуцкая была канонизирована Русской православной церковью в лике святой. В 2000 году в центре Слуцка был установлен ей памятник, который символизирует весь православный род Олельковичей. Святая праведная София, княгиня Слуцкая, считается защитницей и покровительницей нашей земли.