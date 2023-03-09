В марте открывается сезон охоты на пернатую дичь. На кого и каким способом можно охотиться, «Кур’еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Сезон охоты стартует 11 марта и продлится до 14 мая.

Разрешено охотиться в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, на:

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гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и казарку канадскую любого пола и возраста, на самцов кряквы, свиязя, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирок-трескунка, чирок-свистунка, утку серую, подсевших или подлетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам).

Добывать птиц можно:

с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью из засады, только из скрадка;

из засады с использованием маскировочного костюма и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся (гусей), или профилей, или чучел гуся (гусей) либо подсадной утки (уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка соответственно.

Для розыска и подачи добытой дичи разрешается использование охотничьих собак: терьеры, таксы, спаниели, легавые, ретриверы, водные собаки.

С третьей субботы марта (18 марта) по второе воскресенье мая (14 мая) с 18 до 22 часов разрешается охота на самцов вальдшнепа на тяге. Допускается использование охотничьих собак как при охоте на гуся.