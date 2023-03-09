В июле 2021 года на сайте женского проекта «Кур’ера» Lampa был опубликован рассказ случчанки «Жених из скайпа, или Как распознать мошенника».

Наша читательница поделилась личным опытом, как она вычисляет брачных аферистов, которые заводят отношения с женщинами в интернете, а потом разводят их на деньги. С момента публикации прошло уже более двух с половиной лет, а в редакцию продолжают приходить письма от женщин.

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Одни благодарят за публика­цию, которая помогла им раскрыть глаза на интернет-кавалера, другие делятся своими историями, которые закончились потерей денег.

История Ольги Б. и «Роналдо Дэвиса»

Одно из последних писем пришло в начале этого года от Ольги Б. Она подробно написала, как развивались отношения с интернет-ухажёром и какими были последующие события. Возможно, её история поможет нашим читательницам не повторить ошибок Ольги, потерявшей из-за этой связи более 9 300 долларов.

«Моя история печальная и очень дорогая. Хочется, чтобы её прочитали женщины именно в тот момент, когда ещё ничего не потеряли: ни денег, ни душевного спокойствия, — написала Ольга. — История моя длилась четыре месяца. Мне в Instagram написал мужчина. Письмо было на английском, но очень грамотное, романтичное и даже поэтичное. Он написал, что у меня двойная улыбка на губах и в глазах, что я должна знать и беречь свою такую редкую красоту.

Мужчину звали Роналдо Дэвис. Живёт в Калифорнии в Сан-Диего, но сейчас у него контракт с Мальтийской компанией, и он работает на буровой установке подрядчиком.

Далее он вежливо попросил перевести переписку в WhatsApp, так как много работает и ему удобно писать именно там.

Роналдо был крайне вежлив и галантен, рассказал свою печальную историю жизни. Он жил с родителями в Мексике. Мама – мексиканка, а папа – американец. Потом родители умерли, и его дядя Джон забрал его к себе в Америку, воспитал и дал ему хорошее образование. Пять лет назад дядя умер.

Роналдо много лет учился и строил карьеру. И как-то встретил свою школьную любовь — одноклассницу Энн. Свадьба, потом рождение дочери Софии (ей сейчас 11 лет).

Однажды Роналдо застал свою жену за изменой и по этой причине развёлся с ней. Сейчас он очень одинок и уже пять лет ищет настоящую любовь. И в моём лице он её нашёл, называл меня королевой и говорил, что хочет прожить со мной всю оставшуюся жизнь. Через месяц переписки он стал писать о своём желании встретиться со мной.

И здесь начинается самое интересное.

«Заплатить за аренду вертолёта»

Роналдо написал, что мне надо сделать запрос на его работу, чтобы ему оформили отпуск. Я должна написать заявление с просьбой отпустить Рональдо по семейным обстоятельствам. Выглядело всё очень правдоподобно. Он мне дал рабочую почту отдела отпусков. Я первая им написала, в ответ пришла анкета, которую я заполнила. Всё очень официально оформлено с их стороны.

Потом пришло письмо из отдела отпусков, где было прописано, что я должна оплатить все расходы за оформление отпуска и аренду вертолёта, который доставит моего жениха с нефтяной вышки на землю. Первая сумма была около 1600 долларов. Рональдо написал, что он так хочет меня увидеть, что, конечно, всё оплатит.

Но тут вдруг оказалось, что на нефтяную вышку было два нападения и двух человек убили бандиты. Поэтому в целях безопасности счета всех работников заблокировали. И поэтому он оплатить пока не может. Такая возможность появится, когда он прилетит на землю в городе Валлетта. Тогда он возместит мне все расходы.

В итоге на несколько карт я перевела более 9300 долларов. Мне оставалось ждать, когда отдел отпусков закажет ему вертолёт и назначит день вылета.

Конец сказке

Удивительно, но Роналдо вёл со мной переписку ещё месяц после перевода всех денег. Не бросил, не исчез, не растворился. Мы с ним по интернету отметили и его день рождения 1 декабря, и его Рождество, и наш Новый год! В общем, казалось, что у нас очень сильная связь. Но спустя месяц ожиданий меня вдруг «щёлкнуло», и я решила проверить его в интернете. Загрузила фото. И… Шок! Шок!

Мой Роналдо Дэвис на самом деле Маркус Кох, живёт в Нью-Йорке. День рождения 10 апреля 1971-го. Чуть позже я этого человека (или его фото) нашла ещё на трёх сайтах знакомств под другими именами.

Я нашла действующий Instagram Маркуса Коха. У него есть семья: жена, дочь София, на вид 11 лет. Я долго изучала всю новую информацию. Либо кто-то воспользовался фотографиями этого человека, либо он сам развлекался со мной, ещё и денег поимел. Сложно сказать…

Но как только я рассказала о своём открытии «Роналдо», с моей почты были кем-то удалены все письма из отдела отпусков. Правда, про отправленные мною письма забыли, поэтому они остались. Ну и, конечно, связь с «Роналдо» оборвалась.

После написанного

Кто бы ни был этот Роналдо, он очень постарался, чтобы я была счастлива с ним на просторах интернета. За четыре месяца у нас появилась здесь своя жизнь, свой мир, я знала весь его режим работы и верила всему, что он писал. Всё, что он писал, было слишком идеально, это я только потом поняла.

Было много моментов, которые меня смущали в переписке, но я была как заколдованная. В реальной жизни так тоже бывает.

Ах да, один раз он выходил на видеосвязь. Всего минуту. И это был он — настоящий Маркус Кох (возможно, это была какая-то запись с наложенным звуком).

Старалась написать как можно больше, чтобы для тех женщин, кто будет читать, это помогло не делать глупостей, как я».

Что рассказали «Кур’еру» в Слуцком РОВД

Подобными делами в милиции занимается уголовный розыск. Однако изобличить мошенников и вернуть переведённые женщинами деньги практически нереально.

Вот один из последних примеров. Случчанке, 1964 года рождения, в TikTok написал её подписчик. Он рассказал, что проживает в Майами (штат Флорида, США), а в настоящее время находится в Ираке в составе миротворческих войск, ранен и лежит в госпитале. Но есть возможность вызволить его из госпиталя и вообще вернуть домой. Для этого случчанка должна получить некую посылку с документами, сфотографировать их и отправить туда, куда он скажет. Чтобы получить посылку, нужно заплатить. В общей сложности женщина перевела на указанный счёт почти 10 000 белорусских рублей.

Родственники, узнав об этой истории, убедили случчанку заявить в милицию. Сама она сомневалась, что имеет дело с мошенником, и говорила, что ей очень нравится с ним общаться.

Как было установлено, пересланные случчанкой деньги были обналичены в США и переводом ушли в Нигерию.

А в 2019 году ещё одна жительница Слуцка, можно сказать, поставила местный рекорд по сумме потерянных денег. Интернет-кавалер развёл её почти на 70 000 долларов.

Психолог о причинах доверчивости и как ей противостоять

«Сначала женщины испытывают бурю эмоций: эмоциональный подъём от знакомства, признаний, переписок, потом приходит разочарование от предательства и потери крупной суммы денег. Ситуация очень неприятная», — говорит практикующий психолог Марина Чижик.

Почему наши женщины попадают в ловушку

Стандартная логика одинокой женщины. Как правило, наши женщины не избалованы: быт, небольшие доходы, трудности в самореализации, отсутствие достаточного количества перспективных мужчин (или нежелание их замечать), особенно в провинциальных городках. Нередко за плечами не один развод и дети, которых надо растить самой. У каждой есть единичная история про «знакомых», которые успешно вышли замуж за границей. И у многих теплится надежда, что ей тоже повезёт, ведь она наверняка не хуже той, которая так успешно вышла замуж. И тут появляется заграничный принц. Надежды на будущее сильно притупляют бдительность.

Попада­ния на уловки и манипуляции мошенника. Он интересуется детьми? Какая прелесть! Он сможет сыграть в их жизни положительную роль. Расспрашивает о жизни, быте, работе, трудностях? Какой внимательный! Стандартные сообщения, полные внимания и заботы с пожеланиями доброго утра, спокойной ночи. Как правило, на общение отводится некоторое время, чтобы человек привык к мысли, что у него есть кто-то, кто организует светлое будущее. Женщина воспринимает интерес как интерес, а мошенник — как источник информации о доходах и возможностях.

Подавление воли и критичности жертвы. То, о чём пишет или говорит женщина, волнует её больше всего. Плохая работа? Обещается перспективный вариант с хорошей заработной платой. Проблемы со здоровьем? Уже ищутся хорошие специалисты за границей. Желание опереться на сильное мужское плечо и получить помощь в решении проблем берёт верх.

Манипуляция. Когда мошен­ник втёрся в доверие, начинает действовать, манипулировать чувствами. Вот он, коттедж, дом с бассейном, на работе тебя уже ждут и дети устроены рядом в школу…

Только вот есть маленькая преграда к нашему счастью. Перешли деньги, чтобы мы, наконец, встретились и осуществили все наши мечты. Как же не помочь? Это не по-человечески! Кстати, попадаются в такие ловушки и мужчины, на которых действуют фото красоток, ждущих на краю бассейна.

Советы

Ольга хорошо сделала, что проверила своего «жениха» по поиску фото в интернете. Правда, было уже поздно. Но, возможно, не сделай она этого, то потеряла бы ещё некую сумму денег.

Для проверки посвятите в вашу историю того, кому вы доверяете, расскажите о ситуации, предложите почитать переписку в той степени, в которой доверяете. Ситуация без эмоций оценивается более критично.

И да, попросите также внезапно выслать хотя бы 50 долларов на подарок ребёнку, которого он уже так любит и пристроил в школу и различные кружки.

Чтобы не обмануться, не потерять деньги и не стать жертвой насилия за границей, включайте критическое мышление и попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны.

Что должно насторожить