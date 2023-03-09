«Кур’ер» в этот раз решил подписать на печатную версию четырёх жительниц деревни Вынищи: Ольгу Ковалевскую, Зою Акулич, Аллу Мурачковскую и Тамару Крот. Именно о них Валентина Шишко, депутат сельсовета из этой деревни, рассказывала как о своих активных помощниках. Об этом мы писали в №9 от 2 марта.

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