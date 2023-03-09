Рассказ свой начну с тех времён, которые помню. Фашисты отступали и сожгли наш Новый Гудков. Уцелел один только дом. В 1946 году с войны начали возвращаться фронтовики, а вот 25 человек не вернулись, погибли.

Деревня постепенно начала отстраиваться. У подростков — «детей войны» — работы было много: помогали в строительстве, на грядках, в уходе за животными, да и в школу надо было ходить за 5-6 километров.

Мастерили шахматы

Помню, где-то году в 1951-52 кто-то из подростков предложил сделать самим шахматы. Неидеальные, конечно, получились, но по вечерам устраивали шахматные турниры. Потом снова взялись за резьбу по дереву, чтобы изготовить новые шахматы.

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Работа длилась долго, где-то полгода, ведь времени свободного было мало. Насколько это кропотливая работа, я знаю по старшему брату, который занимался резьбой до войны.

Где-то через полгода все шахматные фигуры от ферзя до пешки были изготовлены. Да так профессионально, что отличить от фабричной работы было трудно. Такая работа школьников-мастеров была оценена мальчишками.

Турниры в избе

В 60-х годах в нашей просторной деревенской хате собирались все от мала до велика и играли в шахматы. А шахматы так и остались у нас. Уже в 70-е годы я уехал работать в другое место, а когда вспомнил про шахматы, дома их не оказалось.

Сами творили в селе цивилизацию

Но не только шахматами отметилась наша послевоенная молодёжь. Ребята валили лес, делали столбы, провели из Старого Гудкова радио, а в 1956 году — свет. В 1960 году в деревне появились первые три телевизора. Такой цивилизации не было ни в одном из близлежащих сёл. В Волошево, например, свет появился только в 1963 году. Телефон был только в центральной усадьбе колхоза «Победа». Нынешнему молодому поколению трудно понять, как мы жили в то время.

Несмотря на трудности, около 20 школьников из такой маленькой деревни, как Новый Гудков, поступили в вузы. Были среди них трое врачей, инженеры, строители и другие. Жаль, уже мало осталось в живых.

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