Теперь за «Слуцкую картку» платите не вы, а наши партнёры. Мы снизили стоимость «Слуцкай карткі» до 2 рублей, а остальную сумму оплачивают наши партнёры. Сделали мы это для того, что она стала доступной и более выгодной для наших читателей.

Напомним, что газета «Кур’ер» выпустила в феврале 200 штук скидочных карт. На данный момент у нас 20 партнёров. Это магазины одежды, обуви, услуги бьюти-мастеров, детские услуги и многое другое. У них обладатели карт могут получить скидки от 7%. Список партнёров постоянно обновляется и дополняется.

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Весь список партнёров вы можете посмотреть здесь.

Как купить карту “Кур’ера”?

Чтобы приобрести карту «Кур’ера», нужно прийти в редакционный отдел: улица Ленина, 128. Мы работаем с 8 до 17 (обед – с 13 до 14 часов).

Предварительно можете позвонить (но это необязательно) по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).

А если я хочу стать вашим партнёром, то какие условия?

Условия выгодные. То, что мы вам предложим, по цене выгоднее минимум в 6 раз. Если бы вы просто заказывали у нас подобную рекламу, она бы вышла значительно дороже. Так что звоните – (8 033) 318 99 30.