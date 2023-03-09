В феврале Слуцкий райисполком провёл два аукциона по продаже земельных участков в частную собственность. Жители приобрели 4 участка без строений в городе, а один — с недостроенным домом в деревне Ивановские Огородники.

9 февраля на аукцион выставили 6 участков:

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два их них (в районе вокзала на улице Серяжской) ушли с молотка в два раза дороже от начальной стоимости. Каждый предложили по 7350,45 рубля, один купили за 15756,37 рубля, а второй — за 17332,01 рубля;

стоимость участков на улице Заможной и 3-м переулке Красноармейский незначительно отличалась от первоначальной цены.

27 февраля из трёх лотов продался только один.