Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 9 марта.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Реклама

Жители Поповцев о прошлом и настоящем

«Кур’ер» побывал в деревне Поповцы Весейского сельсовета. Местные жители рассказали, как живут, чем занимаются и хватает ли им пенсии. А ещё мы увидели, возможно, самый необычный деревянный дом, дизайн которого создал хозяин своими руками.

Об автосервисе в Слуцке. Взгляд с другой стороны

В №8 «Кур’ера» от 23 февраля мы публиковали письмо слуцкого автовладельца Александра, который после ремонта своего автомобиля назвал семь типичных проблем, с которыми сталкиваются слуцкие автолюбители на станциях техобслуживания. Случчанин Юрий, который работает на одной из крупных профильных станций техобслуживания в Минске, поделился с газетой «Кур’ер» своим мнением по всем претензиям.

«Иногда мне хочется выпрыгнуть в окно»

Случчанка Алина рассказала о том, каково это быть мамой гиперактивного ребёнка, как реагируют люди на регулярные истерики сына в общественных местах и за что она благодарна случайным прохожим.

Перевоспитание взрослых. Женщина на службе, или Будни сотрудника уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД

В Беларуси 4 марта отмечается День милиции, а 8 марта — Международный женский день. Мы решили объединить эти два повода и поговорили с девушкой-милиционером Виолеттой Мычкиной, которая служит в уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД.

«Мора» прозы і паэзіі Паўла Місько

«Ружовыя ліўні» – такую кнігу я атрымаў ад Паўла Місько з яго дарчым надпісам у 2001 годзе. Разгарнуў яе — і крыху здзівіўся: гэта ж вершы! Да таго часу па творах Паўла Андрэевіча я ведаў яго як празаіка. А «Ружовымі ліўнямі», як потым пераканаўся, ён важка засведчыў свой паэтычны талент.

Што ўбачаць случчане ў 2023 годзе. Частка 2

Працяг праграмы мерапрыемстваў, якія адбудуцца на працягу года ў Слуцку ў рамках акцыі «Культурная сталіца года»

Судьбы сотен случчан в их военных карточках

К коллекционеру Владимиру Бойко попали в электронном виде учётные карточки к военным билетам случчан, которые родились с 1914 по 1928 год. Информацию о людях 1921 года рождения Владимир Владимирович передал «Кур’еру».

Лунный посевной календарь – 2023