Слуцкий райисполком передаёт в аренду участок для строительства и обслуживания зоны отдыха около водоёма в районе деревни Буда Гресская.

Аукцион на право заключения договора аренды прошёл 12 января. По его результатам земельный участок продали за 2119,44 рубля.

Реклама

РАНЕЕ. Под зону отдыха, СТО и кафе. Какие участки для бизнеса есть в Слуцке и районе

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями! Для этого пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.