Парковки будут с бетонным основанием. Когда завершатся работы на улице Зелёной в Слуцке (+ фото)

Ольга Паздерина
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Слуцк, улица Зелёная, ремонт
Фотографии: Ольга Паздерина

По паспорту объекта реконструкция центральной канализации и водопровода микрорайона «Чехова» завершится в октябре этого года. Планируется, что это произойдёт гораздо раньше, сообщили «Кур’еру» в УКС Слуцкого района.

Слуцк, улица Зелёная, ремонт

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Подземные работы на улице Зелёной завершились, сейчас идёт благоустройство. Планируется, что укладка асфальта начнётся этой весной.

Слуцк, улица Зелёная, ремонт
У парковок на улице Зелёной делают бетонное основание, потому что будет усиленное движение машин
Слуцк, улица Зелёная, ремонт
Тротуарная плитка готова к укладке

Слуцк, улица Зелёная, ремонт

Напомним, что работы по большой реконструкции центральной канализации и водопровода на улице Зелёной начались в июле 2022 года.

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