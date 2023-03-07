По паспорту объекта реконструкция центральной канализации и водопровода микрорайона «Чехова» завершится в октябре этого года. Планируется, что это произойдёт гораздо раньше, сообщили «Кур’еру» в УКС Слуцкого района.

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Подземные работы на улице Зелёной завершились, сейчас идёт благоустройство. Планируется, что укладка асфальта начнётся этой весной.

Напомним, что работы по большой реконструкции центральной канализации и водопровода на улице Зелёной начались в июле 2022 года.

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асфальт. А проезд по Зелёной скоро откроют «Ни фига себе сюрприз»… Что увидели рабочие на улице Зелёной в Слуцке и почему реконструкция может затянуться

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