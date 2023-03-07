В связи с проведением ремонтных работ на железной дороге 16-31 марта вносятся изменения в расписание поездов региональных линий.
16, 17, 30, 31 марта отменяются поезда региональных линий бизнес-класса:
- № 879 Могилёв-Солигорск (отправление из Слуцка в 09.48, прибытие в Солигорск в 10.26).
- № 880 Солигорск-Могилёв (отправление из Слуцка в 17.57, прибытие в Могилёв в 21.47).
16 марта отменяются на участке Осиповичи-Слуцк поезда региональных линий экономкласса:
- № 6523 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54).
- № 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).
Назначаются:
- № 6513 Слуцк-Солигорск (отпр. из Слуцка в 11.00, приб. в Солигорск в 11.48).
- № 6514 Солигорск-Слуцк (отпр. из Солигорска в 13.55, приб. в Слуцк в 14.42).