В связи с проведением ремонтных работ на железной дороге 16-31 марта вносятся изменения в расписание поездов региональных линий.

16, 17, 30, 31 марта отменяются поезда региональных линий бизнес-класса:

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№ 879 Могилёв-Солигорск (отправление из Слуцка в 09.48, прибытие в Солигорск в 10.26).

№ 880 Солигорск-Могилёв (отправление из Слуцка в 17.57, прибытие в Могилёв в 21.47).

16 марта отменяются на участке Осиповичи-Слуцк поезда региональных линий экономкласса:

№ 6523 Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54).

№ 6524 Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).

Назначаются: