Накануне 8 Марта — Международного женского дня — газета «Кур’ер» совместно с партнёрами провела акцию для слуцких бабушек.

Случчане присылали тёплые истории о бабушках. «Кур’ер» выбрал три истории и съездил к Тамаре Бабинской, Тамаре Грекович и Лидии Натальченко, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Посмотрите, как это было.

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Этот проект был бы невозможен без наших партнёров.

Партнёры акции:

Такси «Лиза»

Телефон: +375 (29) 71 91 801, +375 (44) 71 91 000, +375 (25) 71 91 001.

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