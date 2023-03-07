Накануне 8 Марта — Международного женского дня — газета «Кур’ер» совместно с партнёрами провела акцию для слуцких бабушек.
Случчане присылали тёплые истории о бабушках. «Кур’ер» выбрал три истории и съездил к Тамаре Бабинской, Тамаре Грекович и Лидии Натальченко, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Посмотрите, как это было.
Этот проект был бы невозможен без наших партнёров.
Партнёры акции:
Такси «Лиза»
- Телефон: +375 (29) 71 91 801, +375 (44) 71 91 000, +375 (25) 71 91 001.
Тюльпаны в Слуцке
- Телефон: +375 (44) 531-50-40, +375 (33) 308-53-08.