Владимир Бойко, предприниматель и коллекционер из Слуцка, передал «Кур’еру» коллекцию советских кустарных открыток. Такие самодельные карточки были популярны в СССР в бедные послевоенные годы.

Как рассказал нам коллекционер, после войны обычных открыток было не достать, стоили они дорого, к тому же тематика «официальных» открыток была неширокая: в основном поздравления с государственными праздниками и какая-то советская агитация. Поэтому фотографы-кустари делали открытки сами и продавали с рук. «Подпольные» открытки чаще всего были на тему любви, дружбы, разлуки, а ещё с их помощью передавали приветы.

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На фото ниже в середине — легальная открытка производства Ростовского фотохудожественного комбината. По бокам — кустарные открытки. Можно заметить, как они различаются.

Сейчас такие кустарные открытки называют «советский китч», потому что они были ширпотребом и делались по примитивным образцам. Шаблонные надписи вроде «Одно сердце я имею, и то дарю его тебе!» или «Вам сердечный шлю привет в надежде получить ответ» кочевали от одного кустаря к другому. Ещё на открытках писали незатейливые любовные стихи вроде «Помнишь ли тёмные ночи, помнишь ли сад и луну, а я помню твои очи, помню, забыть не могу!» Часто в надписях встречаются орфографические ошибки.

Самодельные открытки делали как обычные фотографии с помощью фотомонтажа и раскрашивали. Изображения цветочков, младенцев, голубков и пейзажей копировали с трофейных или дореволюционных открыток.

По словам Владимира Бойко, предприимчивые фотографы ездили по деревням, где обычных открыток вообще было не купить, и очень хорошо, хоть и нелегально, зарабатывали на продаже своей кустарной продукции.