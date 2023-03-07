Дорогие женщины!

В этот прекрасный весенний день от имени руководства и всех мужчин КУП «Слуцкводоканал» горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Международным женским днём 8 Марта!

С прекрасной половиной человечества связано всё самое лучшее в нашем мире — зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота и неисчерпаемая нежность. Чтобы заслужить восхищение своих дам, мы, мужчины, с радостью готовы исполнять пожелания, постоянно совершенствоваться и стремиться к достижению новых вершин. Вы, женщины — наше величайшее сокровище и достояние!

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В этот праздничный день желаю вам мира и любви, огромного счастья и радости, здоровья, светлых безоблачных дней, успехов, творческих свершений и достижений как в личных делах, так и в работе. Пусть праздник наполнит ваш дом цветами, солнцем и весельем, подарит заботу и тепло родных, внимание и улыбки коллег и друзей!

Всегда оставайтесь такими же обаятельными и ослепительно красивыми! Пусть вам всегда сопутствует удача, а все ваши планы и заветные мечты сбываются!

Главный инженер КУП «Слуцкводоканал» Н. Н. Хурсик