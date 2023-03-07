Валентина Шишко родилась и живёт в деревне Вынищи. Она учитель белорусского языка и литературы, инициатор многих значимых дел. Более 10 лет к ней как к депутату сельсовета идут местные жители, чтобы решить свои проблемы.

Мы погово­рили с Валенти­ной о том, как изме­нилась деревня на протяжении её жизни, какие проблемы есть у сельских жителей, какие инициативы сельчан удаётся реализовать, а какие — нет, а также что этому мешает.

Как меняется уклад жизни

«С упразднением колхозов стал рушиться привычный уклад. Я родилась и выросла здесь. У меня душа болит за всё, что происходит. В деревне уничтожается то, что было создано нашими предшественниками, — говорит Валентина. — Я по своей деревне могу сказать. Разрушили клуб, и не стало места, где жители могут собраться вместе. Когда клуб ещё можно было отремонтировать, мы вместе с молодёжью покупали краску, обновляли. Можно было сохранить, но требовалась помощь хозяйства: починить крышу, отопление. Потом с клуба сняли конструкции, чтобы оборудовать комнату отдыха на ферме. А год назад вырыли котлован и просто закопали туда здание клуба.

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Мы ведь почему бедные? Потому что ничего не бережём. Вот даже когда разбирают строения, можно же вторично использовать стройматериал: бетонными плитами выложить дорогу, а кирпич и дерево хотя бы по остаточной цене — предложить местным.

Жителям не объясняют, почему сделано так и что будет дальше. А ведь всё взаимосвязано: чем больше разрушают в деревнях, тем меньше людей там остаётся. Когда я росла, в деревне было 200 дворов, в каждом — семьи с детьми. Сейчас постоянных жителей — порядка 80 человек.

Про депутатство

Я депутат сельсовета уже трёх созывов, жители меня выбрали. Люди идут ко мне с разными вопросами: не приехала машина мусорная, свет пропал, дорогу замело. Приходится решать повседневные вопросы и соседские споры. По просьбам жителей добивалась, чтобы не сокращали рейсы автобуса. В деревне много пустующих участков, которые зарастают. Договари­ваюсь с техникой, чтобы обкашивали. Жители обращались, чтобы не отрезали их от водоснабжения. Удалось найти понимание, чтобы оставили водопровод. Люди даже готовы оплатить ремонт сетей. Но нужна помощь, чтобы закрыть эту проблему.

Односельчане обращаются — и я звоню, прошу, добиваюсь, если возможно, делаю сама что могу. Но много вопросов, которые само­стоятельно не решишь. Обращаюсь к председа­телю Покрашевского сельсовета. Он подключается. Не всё, конечно, удаётся.

У нас из деревни забрали последнего коня. Теперь пахать огороды или бороно­вать — проблема. В прошлом году обращались к руководителю ПСХ «Наша Нива», просили, чтобы нам выделили коня из хозяйства. Есть люди, согласные его поить и кормить. Обещали, и мы надеемся на решение проблемы.

Про подведение итогов года

Я недавно побывала на итоговом собрании сельсоветов. Все рассказывали о том положительном, что сделали. Но никто не сказал: вот это у меня не получилось или тут нужна помощь. А мне бы хотелось, чтобы на таких собраниях депутаты называли существующие проблемы и совместно искали решение. Ведь проблемы в сельсоветах схожие.

Хочется, чтобы мы собирались и на рабочие встречи, делились опытом, сообща искали выходы. Нужны нам и образовательные семинары, на которых нас учили бы, какие полномочия есть у депутата, как мы можем действовать в различных ситуациях. А ещё хочется, чтобы работу, которую делаешь с полной отдачей, замечали.

Про гражданские инициативы

У нас в деревне очень хорошие люди. Раньше в каждом дворе были труженики, крепкие хозяева. Сейчас коренных жителей стало меньше. Есть приезжие, которые купили дом под дачу. Единого сообщества, когда люди вместе жили, трудились и проблемы решали сообща, уже нет. Договариваться сложнее, но возможно. С теми, кто жил тут всегда, их потомками мы дружим и организуем многие дела. На собраниях вместе решаем, что сможем сделать, собираем средства.

Из общественных мест в деревне остался ФАП, костёл и кладбище. Костёл для нас — святое место. Мы его построили на месте старой школы на средства жителей. Сами обустраиваем территорию, делаем ремонт. Туи посадили, скамейки сделали на спонсорскую помощь уроженцев нашей деревни.

На кладбище, где был старый костёл, расчистили и обору­довали площадку. Содержим её в чистоте. Здесь проводим сообща поминальные дни, прощания с умершими, общую молитву. Летом наводим порядок: сажаем цветы, убираем заброшенные могилы. Сельсовет выделяет транспорт, содействует вывозу мусора.

Я не люблю сидеть без дела, и помощники всегда находятся. Среди активных людей деревни хочется назвать Ольгу Ковалевскую, Аллу Мурачковскую, Тамару Крот, Зою Акулич.

Как родилась идея сельского феста

Уже шесть лет проводим в Вынищах деревенский фест. Сейчас эта придумка местных жителей превратилась в яркое мероприятие, на которое собираются сотни человек. А начиналось всё с местных посиделок во дворе дома №16 на улице Центральной. Там жил ветврач Казимир Иванович Дробыш. Первый раз было человек 50, разместились во дворе. К завершению подтянулись жители других улиц. Говорили потом: «Хорошо бы сделать праздник для всей деревни». В следующем году мы уже переместились на площадку в центр.

Каждый год обсуждаем тему феста, его фишку. Один был посвящён истории деревни. Другой – династиям, людям разных профессий, живущим или жившим в Выни­щах. Был год, когда фишкой феста стала ретромода. Девчонки достали из шкафов и сундуков платья, сшитые давно местными портнихами, и устроили дефиле. На празднике обязательно есть общее угощение и подарки небольшие — самому старому или самому молодому жителю или по другим поводам. Люди вместе собирают лавки, столы. Это весело и объединяет. Нам стали помогать с аппаратурой Леньковский ДК и Заславская детская школа искусств. Хотелось, чтобы эта традиция развивалась.

Чего не хватает сельчанам

Жителям деревни нужны элементарные удобства повседневной жизни. Чтобы свет рано не выключали на улицах, чтобы дороги отремонтировали. На улице Центральной тонем. Обращались в ЖКХ. Они обещают только грейдировать, но ведь это не решает проблему. Улицу надо подсыпать нормальным гравием. Про асфальт остаётся мечтать. Президент постоянно говорит, что внимание нужно не только трассам уделять, но и дорогам местного значения.

Не стало магазина, ездит автолавка. Я узнала, что во многих деревнях машина останавливается по ходу движения в нескольких местах. У нас — только в одном. Пожилым трудно дойти. Я писала, просила делать остановки. Пока договориться не получилось. Хорошо, что частник по субботам бывает. Он останавливается, где попросят.

Много зависит от руководителя хозяйства. Он должен жить в деревне. Его каждый должен знать. А когда приехал из города, посидел в конторе, то и не знает, что реально на местах делается. Сейчас жители не успевают запомнить, кто руководит хозяйством, на территории которого живут, потому что они часто меняются. Последним председателем из мест­ных у нас был Михаил Антонович Сытько. Он жил в Леньках и был настоящим хозяином.

Хотим сделать в деревне амфитеатр

В деревне должно быть место сбора сообщества. Мы не оставляем идею его оборудовать. Когда клуб закапывали, мы уговорили оставить две плиты перекрытия. Мы хотим их выровнять и сделать на них амфитеатр со сценой, чтобы концерты, праздники, сходы жителей проводить. Не знаем, хватит ли у нас на это сил, найдём ли поддержку. Но очень хочется, чтобы деревни не считали задворками жизни. Чтобы Вынищи не были «вынищены».