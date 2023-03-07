В передаче канала «Культура» Белорусского радио рассказали, как выбрать свежие тюльпаны и как ухаживать за букетом дома, чтобы он долго простоял.

Советы дал Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН.

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  1. У свежих цветов срез и кончики лепестков не подсохшие, листья зелёные, глянцевые, упругие и крепкие.
  2. Когда букет купили и принесли домой, его надо сначала согреть — оставить полежать при комнатной температуре на 10-20 минут.
  3. Прежде чем поставить цветы в вазу, их надо подготовить — убрать лишние нижние листки. Если это розы, то стоит обломать шипы. Затем открыть кран и под струёй воды срезать конец стебля цветка острым ножом под 45 градусов. Делать новый срез нужно через день, а ещё лучше — каждый день.
  4. Затем нужно поставить букет в воду. Она должна покрывать концы стеблей, но не доходить до листьев, потому что они загнивают первыми.
  5. Чтобы максимально сохранить цветы, вода в вазе должна быть ледяной — всегда. Лучше всего запастись льдом и периодически подсыпать его в вазу. На ночь можно выставить цветы на балкон (если он утеплён и там не минусовая температура). Если вода ледяная, то тюльпаны будут стоять свежими не менее двух недель.
  6. Для роз вода может быть немного теплее, но всё равно должна быть холодной.
  7. Менять воду в цветах надо через день, при этом обязательно мыть вазу, но только простой водой, без моющих средств.
  8. Можно подкармливать цветы: растереть таблетку аспирина, добавить немного сахара и соды.
  9. Полезно бросить в воду медную или серебряную монету, старую серебряную цепочку, если такие есть.
  10. Не стоит ставить вазу с цветами на солнце и рядом с фруктами.