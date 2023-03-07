В передаче канала «Культура» Белорусского радио рассказали, как выбрать свежие тюльпаны и как ухаживать за букетом дома, чтобы он долго простоял.

Советы дал Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН.

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