В передаче канала «Культура» Белорусского радио рассказали, как выбрать свежие тюльпаны и как ухаживать за букетом дома, чтобы он долго простоял.
Советы дал Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН.
- У свежих цветов срез и кончики лепестков не подсохшие, листья зелёные, глянцевые, упругие и крепкие.
- Когда букет купили и принесли домой, его надо сначала согреть — оставить полежать при комнатной температуре на 10-20 минут.
- Прежде чем поставить цветы в вазу, их надо подготовить — убрать лишние нижние листки. Если это розы, то стоит обломать шипы. Затем открыть кран и под струёй воды срезать конец стебля цветка острым ножом под 45 градусов. Делать новый срез нужно через день, а ещё лучше — каждый день.
- Затем нужно поставить букет в воду. Она должна покрывать концы стеблей, но не доходить до листьев, потому что они загнивают первыми.
- Чтобы максимально сохранить цветы, вода в вазе должна быть ледяной — всегда. Лучше всего запастись льдом и периодически подсыпать его в вазу. На ночь можно выставить цветы на балкон (если он утеплён и там не минусовая температура). Если вода ледяная, то тюльпаны будут стоять свежими не менее двух недель.
- Для роз вода может быть немного теплее, но всё равно должна быть холодной.
- Менять воду в цветах надо через день, при этом обязательно мыть вазу, но только простой водой, без моющих средств.
- Можно подкармливать цветы: растереть таблетку аспирина, добавить немного сахара и соды.
- Полезно бросить в воду медную или серебряную монету, старую серебряную цепочку, если такие есть.
- Не стоит ставить вазу с цветами на солнце и рядом с фруктами.