Вчера, 6 марта, Минздрав написал, что умерли ещё два человека, которые 20 февраля попали в ДТП под Смолевичами. СМИ сообщили, что один из них — водитель маршрутки.

Напомним, что 20 февраля на трассе в Смолевичском районе столкнулись грузовик МАЗ, гружёный песком, и маршрутное такси. В тот день погибли 11 человек, в том числе ребёнок, ещё 9 попали в больницу, в том числе двое несовершеннолетних. Теперь же число погибших — 13 человек. Врачи продолжают бороться за жизни семи пострадавших.

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Ранее, 3 марта, должностные лица встретились с маршрутчиками в Минске, сообщает «Минск-Новости». На этой встрече представитель УГАИ УВД Минской области рассказал, что после столкновения под Смолевичами в маршрутке остался на месте только задний ряд сидений, а все остальные вылетели из салона. При этом скорость «МАЗа» составляла 29 км/ч, а маршрутки — 69 км/ч. Сотрудник ГАИ предположил, что таких тяжких последствий не было бы, если бы сиденья остались на месте.

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