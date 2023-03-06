33-летнего жителя Слуцкого района обвиняют в убийстве с особой жестокостью группой лиц. Прокуратура Минской области рассмотрела этот случай и отправила уголовное дело в суд, сообщает «Слуцкі край».

7 февраля 2022 года в деревне Кирово нетрезвый Т. встретился с 50-летним знакомым М. Он попросил Т. съездить в соседнюю деревню Исерно к его отчиму, чтобы решить между ними возникший конфликт.

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Прибыв на место жительства отчима около 19.30, Т. и М. начали конфликт с хозяином дома. Целью обоих было убийство хозяина. Нападавшие жестоко избили К. руками, ногами и ножкой от стола, причинив ему серьёзные телесные повреждения, которые представляли опасность для жизни.

В результате преступления К. скончался на месте происшествия от «сочетанной травмы головы, туловища, конечностей, а также множественных переломов рёбер с повреждениями мягких тканей, сопровождавшейся травматическим шоком».

Подозреваемые в убийстве вернулись домой. Но на следующий день стало известно, что один из участников, 33-летний Т., покинул Беларусь и скрылся в России, после чего его объявили в розыск.

Однако другого частника, М., задержали и признали виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью. Его посадили на 15 лет.

После проведения оперативных мероприятий Т. был задержан на территории России и передан в Беларусь для уголовного преследования.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Минской области пришла к выводу, что обвинение объективно обосновано, и согласилась с квалификацией действий Т. по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство).

Уголовное дело находилось в производстве УСК по Минской области. При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил обвиняемого Т. под стражей.