Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 27 февраля по 5 марта. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Алина (@sunsamsonchik)

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Публикация от Алина (@sunsamsonchik)

 

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Публикация от Татьяна Крот (@_taniakrot_)

 

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Публикация от Виктория (@_._.victorious._._)

 

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Публикация от Психотерапевт Наталья Руткевич (@dr.rutkevich)

 

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Публикация от 🦕🦖ПЛАТОША🦖🦕 (@_platon_2020)

 

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Публикация от @__slinko__

 

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Публикация от Nadya Pashko (@naidyona)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от Irina (@frame_every_day_)