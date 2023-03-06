Уже послезавтра 8 Марта. Если вы не знаете, чем дополнить подарок для любимой женщины на 8 Марта, закажите для неё «Слуцкую картку». Стоимость – 10 рублей. А также это хороший символический подарок для подруг, коллег.

Причина № 1. «Слуцкая картка» позволяет экономить деньги на товарах и услугах. Партнёры карт (а их у нас 19) предоставляют скидки от 7%.

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Причина № 2. Партнёрами карт являются бьюти-мастера. А также местные кафе. Путь к сердцу через желудок лежит не только у мужчин.

Причина № 3. Карта «Кур’ера» — бюджетный, универсальный и полезный подарок. Подарить её можно и маме, и подруге, и коллеге.

Все партнёры здесь.

Как купить карту “Кур’ера”?

Чтобы приобрести карту «Кур’ера», нужно прийти в редакционный отдел: улица Ленина, 128. Мы работаем с 8 до 17 (обед – с 13 до 14 часов).

Предварительно можете позвонить (но это необязательно) по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).

А если я хочу стать вашим партнёром, то какие условия?

Условия выгодные. То, что мы вам предложим, по цене выгоднее минимум в 6 раз. Если бы вы просто заказывали у нас подобную рекламу, она бы вышла значительно дороже. Так что звоните – (8 033) 318 99 30.