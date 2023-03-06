Воскресный день 5 марта прошёл радостно для тех, кто отправился в Слуцкий центр традиционной культуры. Музыкально-развлекательная программа «Весны прекрасной дуновенье» зарядила энергией зрителей и участников. Что там происходило.

Народное творчество

В фойе Центра организаторы устроили выставку работ мастеров. Представлены разнообразные техники и виды декоративно-прикладного искусства: вышитые крестом картины, изделия из кожи, плетёные вещи, одежда — всего не перечислить. Изделия поразили красотой.

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Живая музыка

Программа мероприятия восхитила. Выступал народный инструментальный ансамбль «Згода».

Что греха таить, не часто в нашем городе можно послушать живую музыку. А когда ещё есть возможность потанцевать под такое сопровождение – с эмоциями трудно совладать! Музыканты так зажигательно сыграли «Летку-Еньку», что ноги сами просились в пляс.

Танцевальный марафон

Эмоциональным получилось выступление ансамбля народно-бытового танца «Фолк Данс».

Любители танцев разных возрастов под руководством Светланы Светловой подготовили программу из 19 номеров. Названия танцев отражают разнообразие репертуара: «Испанский вальс», «Блюз», «Лок», «Карапет», «Мик Мак полька», «Зигзаг», «Клоди» и другие.

Танцевальный марафон длился около двух часов. Исполнение под оркестр казалось очень слаженным. Трудно представить, что у танцоров и музыкантов не было совместных репетиций.

Конкурс «Знаешь ли ты Минщину»

Пришедшие в Центр не остались молчаливыми наблюдателями. Интеллектуальная викторина «Знаешь ли ты Минщину» позволила зрителям проверить свои знания в области истории Беларуси.

Вопросы были сложные. Например: «В камере какой формы заключённые Бобруйской крепости за 2 недели сходили с ума?». Но в зале собрались знатоки, смогли ответить на каждый вопрос. Ведущая Людмила Хрипачёва вручила победителям призы.

Светлана Светлова вручила сувениры участницам ансамбля «Фолк Данс», которые предоставили свои творческие работы для выставки. Оказалось, что женщины умеют не только красиво танцевать, но и руки у них золотые.

Приятно, что Слуцкий центр традиционной культуры подготовил такую замечательную программу для душевного отдыха горожан.

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