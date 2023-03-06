Милиция в Слуцке продолжает контролировать ситуацию с попытками призвать сторонников молодёжных субкультур к несанкционированным акциям. Как сообщили «Кур’еру» в РОВД, никаких сходок в городе не было.

Что было в пятницу

В пятницу в городе подростки и взрослые обсуждали возможную массовую встречу в Слуцке так называемых «реданов» и «оффников» или «гопников».

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В своём репортаже на странице «ВКонтакте» «Кур’ер» писал, что в тот день возле торгового центра «Маяк» дежурили две машины милиции, ещё одна стояла возле «Санты» (бывший «Виталюр»). Ничего необычного ни в ТЦ, ни рядом не произошло.

В тот день многих старших детей забирали из школ родители. Кое-где подростков вообще не отпускали домой из школы одних.

Что рассказали в милиции

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал, что никаких незаконных подростковых собраний в Слуцке не было, милиция держит ситуацию под контролем. Также Слуцкий РОВД просит граждан не реагировать на провокационные сообщения, которые появляются в различных телеграм-каналах.

Кто такие «реданы» и при чём здесь Слуцк

Субкультура под названием ЧВК «Рёдан» возникла в качестве подражания японскому мультфильму Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Рёдан». Сторонники этой субкультуры могут участвовать в массовых драках в торговых центрах. Такие беспорядки с участием приверженцев ЧВК «Рёдан» уже случались в России и Украине. Подростки из этого движения могут вступать в конфронтацию с так называемыми «оффниками» (околофутбольными фанатами) или другими молодёжными группировками.

На прошлой неделе слуцких подростков-приверженцев ЧВК «Рёдан» в соцсетях призывали собираться в общественных местах. Об этих призывах было известно милиции.

28 февраля в Гомеле и Бресте сотрудники ОВД пресекли попытки устроить акции сторонников субкультуры ЧВК «Рёдан». Подростков до 16 лет поставили на учёт в ИДН, а молодым людям старше 16-ти грозит административная ответственность.