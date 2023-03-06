В субботу, 4 марта, около 18.25 на 75-м км трассы Р-23 «Минск-Микашевичи» произошло ДТП, сообщает УВД Миноблисполкома.

32-летний водитель из Гомеля ехал на своей «Мазде» в направлении Слуцка. Он не соблюдал правильную скорость и не справился с управлением автомобиля. Выехал за пределы дороги и врезался в бетонную водосточную трубу.

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В результате аварии водитель и маленький пассажир, 7-летняя девочка, получили травмы и были доставлены в больницу.

Всего за прошедшие выходные дни на территории Минской области произошло три аварии — 5 человек получили травмы.