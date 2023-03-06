Женщина спрятала 10,5 тысячи долларов во флаконы с жидкими косметическими средствами, чтобы перевезти их из Турции в Беларусь. Их обнаружили сотрудники Минской региональной таможни.

Гражданка Беларуси, прибывшая из Турции авиарейсом «Стамбул- Минск», заявила, что перемещает на территорию ЕАЭС всего 10 тысяч долларов США. При проведении сканирования багажа женщины минские таможенники обратили внимание на флаконы с косметическими средствами.

Внутри пяти баночек с жидкой консистенцией находились тугие свёртки, внутри которых были спрятаны ещё 10,5 тысячи долларов США.

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По факту нарушения таможенного законодательства Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.5 КоАП РБ. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд, а незаконно перемещаемые денежные средства изъяты до решения суда.