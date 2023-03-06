Тёплые истории о слуцких бабушках. Посмотрите, что пишут их внуки

Читатели прислали ещё несколько историй про своих бабушек. Почитайте. А завтра мы определим трёх бабушек и поздравим их вместе с партнёрами с наступающим 8 Марта.

«По вечерам мы ели бутерброды с вишнёвым вареньем»

Реклама

«Моя бабушка живёт рядом с нами. Её зовут Тамара Александровна. Но в кругу семьи мы часто называем её просто Томочка.

Когда я была маленькой, я очень любила ходить ночевать к бабушке. По вечерам мы ели бутерброды с вишнёвым вареньем. Возможно, это звучит очень банально, но нет. Фишкой этого лакомства была самая свежая и мягкая буханочка, которую бабуля покупала для нас в местном магазине. А утром всегда были вкусные блинчики, которые она начинала печь ещё до восхода солнца.

Бабушка очень часто встаёт ещё до зари. Она работала старшей медсестрой и всю жизнь в это время собиралась на работу и готовила завтрак для меня.

Она давала мне красную ручку, и я вместе с ней проверяла домашнее задание своих друзей, а потом сурово и неподкупно ставила им оценки. С бабулей мы ходили и к её подругам, и на рынок, и в церковь, и даже на работу в больницу. Именно поэтому с самого детства и до сих пор она называет меня своим «хвостиком».

Я помню, как мы с ней ходили в церковь на каждую Пасху, и это стало нашей маленькой традицией. Каждый год я с нетерпением ждала этого праздника, чтобы вновь прочувствовать эту семейную волшебную атмосферу. Бабушка привила мне веру, веру в чудо, ну и, конечно, в себя.

Бабушка с раннего детства учила меня поступать правильно, чтобы люди всегда отзывались обо мне добрым словом. С тех пор я знаю, что чужие вещи брать без спроса нельзя, что нужно быть вежливой и приходить на помощь и добрым людям, и тем, кто творит зло. Нужно быть другом каждому человеку.

А сейчас я уже выросла, мы редко видимся с бабушкой, но я стараюсь порадовать её хотя бы телефонным звонком. Ей всегда интересно услышать о моих успехах. В свою очередь, для меня важно знать, что она здорова и в хорошем расположении духа.

Она уже очень старенькая, но всё такая же дотошная и жизнерадостная, как и десять лет назад. Каждый раз, когда я вхожу к ней домой, она хочет чем-то порадовать меня: угостить яблоком, рассказать новости, помочь и поддержать. Я так и осталась для неё той маленькой девочкой, которой требуется забота и внимание.

Бабушка вложила всю свою любовь и нежность в меня, за что я ей безмерно благодарна!»

«Наша прабабушка — это просто чудо, у которой есть 16 внуков и 19 правнуков»

«Пишет правнучка. Прабабушка — это нечто незаменимое, как искорка в нашей жизни, которая всегда всё успевает! Моей прабабушке 84 года. Зовут её Уласовец Мая Якимовна, живёт она в деревне Лопатичи Слуцкого района.

Жизнь моей прабабушки была нелёгкой. Когда бабушка была маленькая, её застала война. Всю жизнь она прожила в своей деревне, трудилась тоже здесь. После вышла замуж, и у неё родились 8 детей: 7 сыновей и одна дочь.

Наша любимая и драгоценная прабабушка вырастила не только своих детей, но и внуков! Для нас лето — это незабываемая пора. Все внуки очень любили съезжаться к бабушке на целое лето! У неё были самые вкусные блины и мачанка!

Я, как сейчас, помню тот самый бабушкин дворик, с маленьким домиком, от которого всегда веет теплом и уютом. Я никогда не забуду этот маленький уголок и всегда буду навещать его.

Наша прабабушка — это просто чудо, у которой есть 16 внуков и 19 правнуков. Она пример для нашей большой семьи. Все мы очень уважаем прабабушку, мы её навещаем, очень любим и ценим. Она гостеприимна и рада нас видеть всегда».

«Женщины стараются следовать философии себялюбия, а жизнь моей бабушки доказывает, что жизнь имеет смысл, когда ты даришь любовь другим»

«Пишу вам не ради букета цветов. К сожалению, дарить его некому, если только отвезти на могилку, а ради памяти моей бабушки Скридлевской Анны Александровны, 1927 г.р., которой уже нет в живых, но память о ней для меня драгоценна.

Выросла она в многодетной семье в д. Добринка Стародорожского района. Проводив в 14 лет отца в 1944 году на фронт, осталась с беременной матерью за старшего ребёнка. Отца она больше не увидела и не нашла. Только сейчас рассекречены сведения, и стало известно, что он погиб на территории Калининградской области и захоронен в братской могиле.

Брат её погиб, а сёстры бабушки всю жизнь шли к ней в дом, как в родной. И бабушка всех встречала выпечкой каждый выходной. Бабуля подарила мне столько любви и заботы, что это невозможно описать: я до 6 лет не ходила в детский сад, бабуля меня везде брала с собой, всему учила.

Её вязаную безрукавочку с вышитыми бабочками, всегда вкусную и свежеприготовленную для всей семьи еду, лакомства от своего хозяйства и огорода я всегда вспоминаю.

А главное, что не имея специальных образований, она сумела прожить свою жизнь мудро: в трудах, заботе, счастливой личной жизни. Воспитала с дедушкой-фронтовиком двоих прекрасных сыновей. Имея 4 класса образования, помогала мне в 7-м решать задачки, читала стихи, верила в добро.

Конечно, она уставала, но я никогда не понимала, когда она успевала всё. Задав ей этот вопрос недавно во сне, бабуля ответила мне, что просто у неё была мечта. Какая — она не сказала. Остаётся только догадываться.

Сейчас таких мам и бабушек я не встречала, женщины стараются следовать философии себялюбия, а жизнь моей бабушки доказывает, что жизнь имеет смысл, когда ты даришь любовь, заботу и мудрость простоты жизни другим. Хотя бы своим близким. И этого вполне достаточно для мечты быть счастливой.

Моя бабушка была очень красивой с красивой душой. Спасибо ей за мудрость, любовь, заботу и терпение без предела. На фото я и моя бабушка, бабушка, я и мой дедушка и дедушка с бабушкой и мой отец».

«Бабушка — моя советчица, помощница и наставник по жизни»

«Мою бабушку зовут Тамара Николаевна. Когда я увидела этот конкурс, так обрадовалась, потому что моя бабушка не просто мудрая, добрая, сильная, смелая, заботливая и талантливая женщина. Это самый дорогой и родной мой человек. Она мой друг!

Я помню бабушку с самого маленького возраста, потому что она всегда была рядом с нами. Когда родился мой младший брат, она почти переехала к нам жить. Так получилось, что папа ушёл, а маме очень нужна была помощь.

И с раннего возраста я запомнила её голос, когда она рассказывала нам сказки, читала стихи и пела песни. Бабушка первая приезжала, когда я болела или плохо себя чувствовала. Я обожаю свою бабушку!

У неё была тяжёлая жизнь, с детства приходилось много работать, воспитывать детей, заботиться о других родственниках. Шесть лет назад умер мой дедушка, и она осталась одна. Но как бы ни было трудно, она со всем справляется.

Два года назад бабушка переехала жить из Минска в деревню, я без неё очень грущу. Но летние каникулы мы всегда проводим вместе в деревне. Там всегда найдётся много дел. Вместе с бабушкой мы выращиваем овощи, фрукты, ягоды, она учит меня быть хозяйкой и помогать маме. Мы варим варенье, ухаживаем за цветами и печём вкусные блинчики.

Во время учёбы в школе мы разговариваем каждый день по несколько раз. Она любит расспрашивать о том, как прошёл мой день в школе, как я провожу время с друзьями, какие у меня планы.

Я всегда делюсь с ней своими секретами, потому что знаю, что это останется между нами. Она моя советчица, помощница и наставник по жизни. Бабуля учит меня быть доброй, честной, всегда помогать друзьям и преодолевать все препятствия на пути. Она всегда находит для меня время и нужные слова».

«Бабушка как солнце, согревающее всё вокруг»

«Я хочу рассказать про мою бабушку Ярошеню Валентину Митрофановну. Она красивая, поддержит в любой ситуации, даст ценный совет. Мы вместе готовим, шьём. Она меня часто балует.

Бабушка почти 40 лет отработала парикмахером, делая всех красивыми. В следующем году ей будет 70 лет, и она до сих пор стрижёт, наводит красоту. Она мастерица во всём.

Её руки даже головную боль снимают, настолько она сильная и интересная. Летом на даче выращиваем овощи, фрукты. Очень много цветов, которые украшают бабушкин сад.

Я её очень люблю, стараюсь меньше огорчать и радую маленькими сюрпризами. Я очень хочу быть похожа на бабушку, желаю долгой жизни и больше радостных дней. Она одна вырастила 5 детей. Мне 16 лет, и я так же, как в детстве, люблю приезжать и разговаривать с моей Валечкой, она как солнце, согревающее всё вокруг».

«Бабушка старается ничего мне не запрещать»

«Меня зовут Степан. Мне 6 лет. Мою бабушку зовут Натальченко Лидия Илларионовна. Она живёт в городе Слуцке. Ей 80 лет. Моя бабушка очень добрая. Она очень любит, когда мы с мамой приезжаем к ней в гости, готовит нам много вкусностей. У неё очень вкусные блины и борщ.

У моей мамы никогда такой не получается. А папа очень любит её голубцы и всегда просит привезти их и ему. Мы ходим гулять, много балуемся и смеёмся. Она старается ничего мне не запрещать. Она очень любит животных, даже подкармливает бездомных котиков на улице. Они к ней каждое утро приходят к балкону на завтрак, потом уходят до следующего утра.

Жаль, что бабушка уже старенькая и не может быстро бегать, зато она знает много интересных историй. С ней никогда не скучно.

В этом году я пошёл в первый класс и очень жду каникул, чтобы скорее поехать к бабушке. Я бы очень хотел, чтобы бабушка жила с нами, но она не хочет, говорит, чтобы не мешать. Я очень люблю свою бабушку и хочу, чтобы она жила ещё очень долго. Скоро праздник 8 Марта, и я хочу её поздравить. Пожелать, чтобы она не болела, была всегда весёлая и счастливая.

Очень жаль, что мы не сможем приехать к ней в гости в этот день, потому что мама работает, но мы обязательно приедем позже. Бабушка, я тебя люблю!»

Партнёры акции

Этот проект был бы невозможен без наших партнёров:

1. Такси «Лиза»

Телефон: +375 (29) 71 91 801, +375 (44) 71 91 000, +375 (25) 71 91 001.

2. Тюльпаны в Слуцке.

Телефон: +375 (44) 531-50-40, +375 (33) 308-53-08.

«ВКонтакте» — здесь.