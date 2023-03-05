«Аз есмь всея узкоколейки Беларуси», — шутит Артём Слизкий. Он работает инженером, а по выходным организует экскурсии на пассажирском поезде по узкоколейным железным дорогам Беларуси. Многие даже не знают, что такие дороги в стране есть, а тем более не представляют, что можно провести время, катаясь по ним. Как увлечение превратилось в дополнительный заработок и можно ли масштабировать такой проект? Об этом Артём рассказал Myfin.by.

Узкоколейная железная дорога имеет ширину колеи менее стандартной: 600—1200 мм. Такие дороги в прошлом строились для обслуживания торфоразработок, лесосек, шахт и рудников.

«Информацию собирал по крупицам»

— Ещё десяток лет назад исследователи узкоколеек называли Беларусь самой «узкоколейной» страной Европы. Не столько по протяженности дорог, сколько по их количеству: ещё недавно их количество превышало 30 единиц. Постепенно таких дорог становилось меньше — сейчас в стране остались только 22 действующие.

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Историю узкоколеек Беларуси я начал изучать ещё во времена студенчества, когда учился на факультете транспортных коммуникаций БНТУ. Информацию по крупицам собирал в архивах библиотек и научных публикациях. Меня всегда привлекала атмосфера заброшенности и загадочности. Книгу «Пикник на обочине» братьев Стругацких прочитал с карандашом вдоль и поперек несколько раз. А фильм «Сталкер» Тарковского пересматриваю каждый год.

Восемь лет я изучал данную тему. Мечтал водить экскурсии по узкоколейкам, но не решался. Отпугивали бюрократические моменты: регистрация ИП, документы, налоги. Тогда для меня это было непонятным и сложным.

В итоге в 2016 году друзья, знавшие о моём увлечении, «пинками» направили меня в нужное русло. Я зарегистрировался в качестве ИП и провел первую экскурсию. Затем стал регулярно проводить такие поездки по выходным.

«Звонил на заводы и договаривался об экскурсиях»

Для проведения экскурсии нужна узкоколейка и пассажирский вагон. Однако не все заводы, у которых есть узкоколейка, имеют такой вагон. Поэтому сначала я изучил возможности предприятий. Потом звонил на заводы, договаривался на личную встречу с руководством.

В итоге мне удалось договориться о проведении экскурсий на шести локациях.

Для того чтобы «катать» экскурсии, главным образом нужен не финансовый, а интеллектуальный начальный капитал. Во время путешествия туристам нужно рассказывать интересные истории и отвечать на вопросы. Все эти знания я накапливал годами, прежде чем провёл первую экскурсию.

Организация выглядит примерно так. Через соцсети и сайт я объявляю о предстоящем путешествии. Лучше всего работает Instagram. Таргетированной рекламой почти не пользуюсь. Летом бывает потрачу около $5 — и все, т.е. вложения в рекламу минимальные. В основном работает сарафанное радио.

Затем собираю с туристов предоплату, арендую вагон на предприятии, заказываю автобус (трансфер) из Минска до локации и обратно.

В среднем на экскурсию собирается один туристический автобус — это 60 человек. Выезжаем в восемь утра и возвращаемся в Минск к семи вечера. Часто на экскурсию приезжают люди из других городов. До локации они добираются на своих машинах.

«Делаем перекус после “болотинга” в вагоне-столовой»

Расскажу, как проходит экскурсия, на примере одного из постоянных туров. Едем на автобусе из Минска на торфобрикетный завод «Дитва» в Гродненской области. По дороге я рассказываю туристам об истории узкоколеек. Затем пересаживаемся на маленький поезд и едем по узкоколейной железной дороге до полей, где ведётся добыча торфа. Здесь знакомимся с технологией добычи белорусского чёрного золота.

После этого продолжаем путешествие на поезде через живописные разливы, созданные после повторного затопления бывших торфоразработок. Далее — экскурсия по депо и знакомство с узкоколейной железнодорожной техникой.

Общая протяженность маршрута по узкоколейке — 20 км.

Для большей насыщенности обычно совмещаю «покатушки» по узкоколейке с посещением других предприятий либо музеев. Например, в Берёзовке посещаем производственный участок стеклозавода «Неман», музей стекла и фирменный магазин.

В этой же локации проводится и экотур. На поезде едем до действующих торфоразработок. На полевой базе знакомимся с торфоуборочной техникой, узнаём, как происходит добыча. Далее вновь садимся в поезд и едем к небольшому верховому болоту, которое предстоит пройти насквозь пешком.

На болоте собираем клюкву. Затем выходим к другому тупику узкоколейки, где нас ожидает вагон-столовая. Здесь варим ароматный морс из свежесобранной клюквы, делаем перекус после «болотинга». По возвращении на центральную станцию узкоколейки изучаем железнодорожную технику.

Пока формат с вагоном-столовой был доступен только в весенний и осенний сезоны. Но весь летний сезон вагон был занят: на нём возили обеды на стоянки, где рабочие добывали торф. Поэтому в прошлом году купил собственный вагон-столовую, чтобы не зависеть от предприятия. Сейчас мы ожидаем лета, чтобы наконец доставить его в Дитву и начать косметический ремонт для дальнейшего использования на экскурсиях. Он обошёлся мне в 6800 рублей.

Три года назад я участвовал в конкурсе социальных проектов Social Weekend и выиграл грант в «зелёной номинации». Получил десять тысяч белорусских рублей. На эти деньги приобрёл и отреставрировал грузовой вагон.

На грант также разыскал и восстановил до изначального вида дрезину. Приобрёл запасные части к ней. В прошлом году передал дрезину в аренду Республиканскому ландшафтному заказнику «Озеры» в Гродненской области, где вы теперь можете прокатиться на ней по узкоколейке. В «Озерах» находится единственная в Беларуси узкоколейка, где можно покататься на дрезине. 11 км рельсов начинаются и заканчиваются в глухом лесу. Дорога принадлежит заказнику, и по ней ездит только мой отреставрированный транспорт.

«А если вдруг что, то мне же отвечать!»

К сожалению, не на всех предприятиях готовы принимать туристов — где-то подвижной состав в виду своего возраста и технического состояния уже не пригоден для таких поездок, где-то состояние железнодорожных путей оставляет желать лучшего, а где-то руководство не решается брать на себя дополнительный риск в виде группы туристов. Случалось, что предприятия, где у нас были хорошие партнёрские отношения, после смены руководства, отказывали в дальнейшем сотрудничестве. Всё зависит от людей на местах и принимаемых ими решений.

Всего в рамках туристических поездок мы успели посетить 5 узкоколеек. В настоящее время «в строю» остались две локации — заказник «Озеры» и торфобрикетный завод в Дитве.

Также из-за сокращения маршрутов в экскурсиях появилась сезонность. Раньше в зимний период мы ездили под Ивацевичи. Там был вагон с буржуйкой. Теперь опции в виде зимнего обогрева вагона нет. Поэтому экскурсии проходят только с апреля по ноябрь.

«Иногда задумывался, зачем всё это нужно»

Слово бизнес в моём случае звучит слишком громко. Выручка есть, иначе бы я этим не занимался. Но проведение экскурсий — это лишь непостоянный дополнительный доход. У меня есть основное место работы, оно меня и кормит. Весь заработок с экскурсий последнее время я трачу на покупку техники и предметов, связанных с узкоколейками.

Все путешествия я организовывал и проводил сам. Бывало, рабочая неделя подходит к концу, хочется отдохнуть, но знаешь, что завтра нужно везти туристов. Иногда задумывался: зачем всё это нужно? Но такое состояние ровно до того момента, пока не приедешь к месту сбора экскурсии. Там природа, горящие глаза туристов… В этот момент думаю: «Как же я это люблю!»

В узкоколейном вопросе в стране лучше меня вряд ли кто-то разбирается, хорошо получается проводить экскурсии. Есть понимание, как нужно организовать процессы, и куча идей, что ещё можно сделать. Однако у каждого человека есть свои сильные и слабые стороны.

Моя слабая сторона — бизнес-скилы. Поэтому мне было бы интересно масштабировать проект в партнёрстве с кем-то более опытным. Предполагаю, что более серьёзный результат смогу выжать из коллаборации с другими проектами. Такой успешный опыт уже был. Три года подряд с друзьями-фольклористами мы организовывали масленичную программу. Вместе с туристами на поезде мы выезжали на «масленичную поляну», где их ожидала выставка узкоколейной техники, блины, полевая кухня, народные песни и праздничные забавы.

После этого у меня появилась идея двигаться именно в сторону таких совместных ивентов. Они позволяют в одном событии предложить максимальное количество смыслов. В этом году хочу попробовать комбинированный узкоколейно-водный поход: сначала туристы едут по узкоколейке до пересечения реки, затем сплав на байдарках.

Другая идея — совместить путешествие по узкоколейке с бердвотчингом (наблюдение за птицами). Одна из экскурсионных узкоколеек проходит через затопленные торфяники, где проживает много водоплавающих птиц. Поэтому здесь можно организовать остановку и наблюдать за птицами.

Также мечтаю о своём узкоколейном хуторе. Приехать по узкоколейной железной дороге в самую глубь леса. Отвести людей на обед не в современное кафе, а на хутор в стиле 1930-х годов.

«Огромная яма, в которую можно закидывать денежные знаки»

Хочется после себя оставить что-то большее. Поэтому вместе с друзьями мы занялись созданием музея узкоколеек на базе торфобрикетного завода «Дитва». В 2021 году я зарегистрировал историко-культурное учреждение «Неизведанная узкоколейка». Разыскиваем и восстанавливаем старую узкоколейную технику.

Музей требует больших вложений. Как я уже говорил, все заработанные деньги с экскурсий тратятся на покупку экспонатов. Создание музея — это огромная яма, в которую можно закидывать денежные знаки, как в печку. Например, в прошлом году на одном из YouTube-видео промелькнул немецкий грузо-пассажирский вагон 1950 года, который якобы находился в Светлогорске. Поехал туда, разыскал вагон и собственников, договорился о покупке, оплатил вагон и его перевозку. В итоге только приобретение, погрузка и перевозка нового экспоната обошлись нам в 2000 рублей.

Музей развивается также благодаря пожертвованиям людей.

Таким образом, планирую и дальше знакомить людей с историей узкоколеек Беларуси. Сделаю экскурсии более насыщенными и комбинированными. Вместе с друзьями продолжим наполнять музей: искать, выкупать и реставрировать технику, старые рельсы, шпалы и прочие атрибуты, связанные с узкоколейками.