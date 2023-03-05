«Думал, что буду ездить на Bentley, но реальность ударила по голове» — как молодой белорус строит бизнес на необычной сахарной вате

Myfin.by
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как молодой белорус строит бизнес на необычной сахарной вате
Фото предоставлено героем материала

Минчанин Александр с детства знал, что откроет своё дело. «С 10 лет я откладывал деньги, которые мне дарили, в будущий стартовый капитал собственной компании». На поиски идеи, которая «взлетит», ушло несколько лет. В 2019 году вместе с другом он начал делать бизнес на фигурной сладкой вате. Что вдохновило двадцатилетних белорусов открыть своё дело, какие вложения потребовались для старта и сколько удалось заработать, рассказал Myfin.by.

«Решили не покупать франшизу, а всё делать сами»

— Я с детства знал, что стану предпринимателем, когда вырасту, потому что перед глазами был пример. Мой дедушка в начале 2000-х одним из первых начал продавать в Москве вещи из Арабских Эмиратов и Европы. Ему удалось быстро построить целую сеть магазинов по всей России. Но, к сожалению, через несколько лет бизнес пришёл в упадок и в итоге его «съели» конкуренты. У отца сначала был магазин автозапчастей, а чуть позже — магазин косметики для автомобилей.

Взлёты и падения семейного бизнеса происходили на моих глазах. Хоть я тогда и был ещё маленький, но всегда помогал и старался во всё вникать. Даже моей любимой книгой в старшей школе был «Финансист» Теодора Драйзера. История становления капиталиста сильно вдохновила меня.

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С 18 лет я начал подрабатывать продавцом, потом попробовал себя в трейдинге, но что-то не пошло. Тогда я вплотную занялся поиском идеи для бизнеса. Хотелось что-то с «вау-эффектом» и без больших вложений на старте. Когда «шерстил» интернет, на YouTube увидел ролик с очень громким заголовком «Бизнес со 100%-ной рентабельностью продукта». Может, там даже было 1000%-ной рентабельностью продукта. В общем, что-то, во что я не поверил, но всё-таки решил посмотреть.

как молодой белорус строит бизнес на необычной сахарной вате
Фото предоставлено героем материала

Разобрался, откуда такой заголовок. Такая рентабельность достигается за счёт того, что пачка сахара стоит около 3 рублей за килограмм, на одну порцию сахарной ваты нужно 2-4 столовые ложки, а продают её от 5 до 10 рублей за штуку.

В ролике рассказывали, как зарабатывать на фигурной сладкой вате. Если точнее, показывали, как создавать полутораметровые розы из сладкой ваты. Такой продукт очень популярен в Китае. Идея меня зацепила — почувствовал, что это реально будет продаваться.

Стартовать бизнес в одиночку с нуля было страшно. Поэтому я поделился идеей со своим другом. Он тоже загорелся, и мы вместе начали изучать рынок, искать аналоги продукта в Беларуси. В 2018 году в стране только один парень делал фигурную сладкую вату, и то он работал в небольшом городе. Я ещё удивился, почему с таким интересным продуктом он не стартует в Минске.

В России фигурная вата оказалась наиболее популярной на тот момент. Я быстро нашёл две компании, которые продавали франшизу за $5000–6000. Да, они предоставляют оборудование, помогают найти место, проводят обучение, но ведь и процент от выручки взамен просят. Мне показалось, что ребята слишком много запросили за такую простую идею. Мы решили всё делать сами.

Фигурная сахарная вата в Беларуси
Фото: Myfin.by

«Вся квартира была в сахарной паутине»

Заказали в России специальный аппарат для фигурной ваты (обычный не подойдёт). Приехали за ним к поставщику в Санкт-Петербург. Думали, что нам расскажут, как им пользоваться, как фигурки лепить. Нам показали только, как включается аппарат и как держать палочку, чтобы вата накручивалась, — всё.

В процессе столкнулись с ещё одной проблемой. В наших широтах из-за особенностей климата точно такие же розы, как показывали в ролике на YouTube, не получаются, пришлось придумывать что-то своё. Решили делать зайчиков, миньонов и других персонажей. Формировать фигурки учились несколько месяцев. Мы не считали, сколько потратили сахара, но вся квартира была в сахарной паутине: полы, потолки, лампы, окна. Сладкие фигурки из ваты, которые не получались, поначалу ели сами. А потом набрали несколько лишних килограммов и сразу перестали.

Как только с фигурками освоились, взялись за тележку. Её тоже делали своими руками. Пока трудились, думали о названии. Сначала искали что-то звучащее, рифмы подбирали, и как-то сама пришла на ум фраза Candy Dandy. Она нам очень подошла, мы ведь парни. Сразу представили себя в красивых рубашках с бабочками (первое время в таком виде и работали, потом сменили форму на более удобную одежду).

И когда всё было готово для старта — зарегистрировали ИП. С момента, как я посмотрел ролик на YouTube и до запуска прошло примерно полгода. В итоге вместе с другом мы потратили около $3000 для старта(если бы знали все тонкости, могли уложиться и в $2000).

Фигурная сахарная вата в Беларуси
Фото предоставлено героем материала

«Казалось, что нас везде ждут, но реальность ударила по голове»

Мы были такие заряженные! Казалось, что нас везде ждут с нашим суперпродуктом. Мы представляли, что к концу 2019 года будем как минимум ездить на Bentley, наймём сотрудников, которые будут работать на этой точке, а сами будем масштабировать бизнес и «снимать сливки». Но реальность больно ударила по голове.

Мы начали подавать заявки в торговые центры, чтобы разместить там нашу тележку с фигурной сладкой ватой. В большинстве случаев нам просто не отвечали. Остальные не разделяли нашего восторга от продукта. О фигурной вате банально никто не знал. Если бы у нас была продукция какого-то популярного бренда или точка с кофе, думаю, мы быстрее нашли бы себе место.

И вот мы получали отказ за отказом. Но в какой-то момент представители одного из столичных торговых центров в итоге ответили — предложили нам поработать с проектом «Горошек Маркет». По выходным организаторы арендуют площадку в ТЦ Минска и сдают её ремесленникам по договору. В 2019 году цены варьировались от 30 до 80 рублей в день.

Первый день прошёл ужасно. Мы сильно нервничали. Конечно, ожидали, что сейчас заявим о себе, посетители с мыслями «Ничего себе! Что это за чудо такое?» налетят и всю вату раскупят. Но за первые несколько часов к нам вообще никто не подошёл. Хотя, казалось бы, яркая тележка, мы её ещё огнями украсили. Но всё мимо. Сразу пошли мысли: «Это фиаско, полгода нашего труда просто потрачено впустую».

Но ситуацию спасли наши друзья. Мы рассказали в интернете, что продаём фигурную вату. Они поддержали — приходили, покупали, пробовали. И для окружающих сработал эффект толпы. Люди стали подходить, интересоваться, что это мы делаем.

Вата сама по себе яркая, а потом человек видит, что из неё мы делаем хрюшу — и тот самый «вау-эффект» делает своё дело. К нам начали выстраиваться очереди. У меня аж руки тряслись, боялся напортачить, следил за каждым движением. В итоге выходные выдались неплохими — заработали около 300–400 рублей.

Фигурная сахарная вата в Беларуси

Год простоя и новое дыхание

В апреле и мае 2019 года мы наладили процессы, привыкли ко всему и чувствовали себя отлично. А потом нам сказали, что сезон закончился — летом проект не работает. Мы стали искать, куда можно пробиться. Вышли на организаторов различных фестивалей и детских мероприятий. Писали о себе активно в Instagram, искали заказы.

А потом меня забрали в армию. Друг какое-то время тащил бизнес на себе, но в разгар эпидемии COVID-19 проект ушёл в простой. Когда я вернулся из армии, не понимал, что делать дальше. Думал закрываться, но рука не поднялась.

В итоге весной 2021 года вернул бизнес к жизни, но уже продолжил развивать его в одиночку. Было гораздо легче, чем начинать все с нуля. Бренд достаточно быстро вспомнили. Начали звать не только на фестивали, но и на семейные праздники, дни рождения. Если до коронавируса за сезон лично я заработал около $1000, то сейчас — в несколько раз больше.

Планы

Зимой есть небольшая передышка, но в сезон работаю и в будни, и в выходные. Иногда кажется, что не успеваю жить. Параллельно изучаю маркетинг, таргетинг, пробую сам настраивать рекламу в Instagram. На фигурную сладкую вату есть спрос и без продвижения, но хочется расти, а здесь никуда без рекламы и грамотной SMM-стратегии.

Мечтаю открыть собственный островок с необычными десертами для детей. Но сейчас «штормовые» времена, пока не хочу вкладывать большую сумму денег в новые идеи. Многие, кто открывал свои точки в торговых центрах до COVID-19, сейчас уже закрылись. Поэтому считаю, что до такого большого бизнеса ещё не дорос. Но идеи есть. Например, хочу повторить так называемое Candy Burrito, когда в слой сладкой ваты, как в лаваш, заворачивают мороженое и другие сладости. Такое уже делают в Бельгии и в России. И мы будем пробовать, но чуть позже.