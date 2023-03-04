В Беларуси 4 марта отмечается День милиции, а 8 марта — Международный женский день. Мы решили объединить эти два повода и поговорили с девушкой-милиционером Виолеттой Мычкиной, которая служит в уголовно-исполнительной инспекции Слуцкого РОВД.

О Виолетте Мычкиной

Виолетта родилась в России, в городе Великий Новгород. В детстве мечтала стать хирургом, но ближе к окончанию школы она поняла, что хочет работать в органах внутренних дел. Виолетта получила образование в Санкт-Петербургском университете МВД. Работала в полиции оперуполномоченным уголовного розыска. А потом встретила парня из Слуцка, вышла за него замуж и переехала на родину мужа.

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После переезда девушка подтвердила диплом, получила гражданство и пришла работать в Слуцкий РОВД. Два года она была оперуполномоченным в ОБЭП. Потом прошла переподготовку и перевелась в уголовно-исполнительную инспекцию, где служит уже восемь лет.

Работа с бывшими заключёнными

Уголовно-исполнительная инспекция — это подразделение милиции, которое, грубо говоря, следит за исполнением назначенных судом наказаний и работает над тем, чтобы люди, вернувшись из мест заключения, не совершали больше преступлений.

Сейчас в Слуцкой УИИ на учёте больше десяти категорий граждан. Самая многочисленная из них — это лица, которые уже отбыли наказание. Инспекция совместно с другими службами помогает этим людям социализироваться и стать законопослушными гражданами, чтобы их судимость была погашена и снята.

«Если люди освобождаются из мест лишения свободы или после каких-то других наказаний, есть вероятность, что они не устроятся в жизни, не найдут работу, место жительства и снова пойдут на преступление закона, — объясняет Виолетта Мычкина. — Чтобы этого избежать, мы им помогаем трудоустроиться, найти место пребывания, если у них потеряны социальные связи с родственниками (такое случается, если люди отбывают большие сроки). Помогаем им как-то восстановиться и закрепиться.

Особенно важно трудоустройство. Мы взаимодействуем с отделом занятости населения, с райисполкомом, Центром социального обслуживания, больницей. Если лица осуждены по определённым статьям и к ним применена ещё статья 107 Уголовного кодекса и назначено принудительное лечение от алкоголизма или наркомании, мы контролируем, чтобы они встали на учёт к врачу-наркологу и проходили лечение.

Про отбывающих наказание

Кроме того, УИИ контролирует исполнение наказания у людей, которых приговорили к аресту, ограничению свободы, исправительным или общественным работам.

В случае ареста или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение мы следим, чтобы они туда прибыли.

Лицам, которые осуждены к исправительным работам, обязательно нужно трудоустроиться. Срок наказания начинает отсчитываться после трудоустройства. Мы их тоже контролируем.

Общественные работы осуждённые отбывают по месту жительства в нерабочее время (это касается сельских жителей) или у нас на территории РОВД. В сельской местности отбывающих общественные работы контролирует сельисполком, а в РОВД — сотрудник милиции. Они передают нам табели учёта, и мы следим, кто, сколько и как отработал.

Про рабочий день Виолетты Мычкиной

Я веду категорию профилактического учёта — это люди, которые совершили менее тяжкие преступления и отбыли наказание. На данный момент у меня в ведении 320 человек.

Обычно день проходит так. Выполняю какую-то работу с документами, если она есть. Когда ко мне приходят люди на отметку — отмечаю их, выдаю им справки, провожу с ними профилактические беседы. Также я провожу групповые воспитательные мероприятия в служебном классе. Иногда туда приходят представители исполкома, отдела занятости, ЦРБ. Проводим лекции на разные темы, например, «В основе – закон» или «Труд — залог воспитания».

Про воспитание взрослых

Я прошла переподготовку по специальности «Воспитательная работа с осуждёнными». И могу сказать, что перевоспитать взрослого человека очень сложно. Надо, чтобы психолог работал с человеком индивидуально и очень долгое время. Нужно проникнуть в подсознание человека и «нарушить» тот фрагмент памяти, где изначально была заложена установка к совершению преступления. Это всё идёт из детства, связано с воспитанием.

«Переформатировать» человека — очень трудоёмкий процесс. Конечно, в уголовно-исполнительной инспекции не хватает должности психолога, который бы работал со сложными случаями.

По большей части перевоспитываются те люди, которые первый раз были осуждены за какие-то должностные преступления, такие как присвоение или хищение топлива и тому подобное. Которые, можно сказать, случайно к нам попали. Им хватает наказания, и они потом перестраховываются, чтобы в дальнейшем с ними ничего такого не было.

Позитивный пример

Случаев перевоспитания «сложных» людей мало, но они есть. Например, у нас была женщина, она пила, у неё забрали двоих детей, и она как обязанное лицо должна была работать и платить деньги государству на их содержание. Она не платила и отбывала за это наказание. Мы проводили с ней профилактическую работу, и благодаря этому человек начал исправляться. Потом она нашла хорошего мужчину, который не пил и который вытянул её из того положения, в котором она оказалась. Они поженились. Женщина устроилась на работу, потом её даже повысили до бригадира. Вернули детей. Её судимость была погашена. И на сегодняшний день у неё всё стабильно».

С инспектором-женщиной беседовать приятнее

На вопрос, как мужчины-подучётные реагируют на красивого инспектора, Виолетта отвечает: «Положительно. Контингент, конечно, специфический, но когда они видят, что их инспектор — девушка, то начинают как-то больше следить за собой. Стараются перед следующей встречей причёску обновить, приодеться получше. Ну и им приятнее беседовать с женщиной-инспектором, чем с мужчиной. Мужчины более строгие, а женщины лояльнее. Так что они рады ко мне приходить».

Про семью и увлечения

Виолетта говорит, что её муж в первые годы службы боялся за неё. «Ему не нравилось, что иногда нас вызывают ночью, например, если кто-то совершил преступление или нужно кого-то досмотреть. Мы ведь, по сути, не работаем, а служим, а служба — это круглосуточно, — рассказывает девушка. — Но с годами ко всему привыкаешь, и он уже свыкся. К моей работе относится положительно, радуется моим достижениям и наградам, гордится мной».

Вместе с мужем и двумя детьми-школьниками Виолетта любит заниматься спортом, например, кататься на лыжах, коньках и роликах. Ещё она занимается бегом, лёгкой атлетикой, ходит в тренажёрный зал, выступает за Слуцкий РОВД на различных соревнованиях: например, по многоборью, стрельбе, бегу, лыжному спорту, плаванию.

Второе увлечение девушки — чтение и учёба. «Должно быть только развитие, только вперёд, — говорит она. — Читаю, слушаю аудиокниги. Сейчас собираюсь поступать в магистратуру на юриспруденцию и получать высшее образование второй ступени».

Про ожидания и реальность

Во время учёбы полгода я стажировалась в уголовном розыске и имела какое-то представление о работе в органах внутренних дел. Но когда ты после учёбы приходишь на службу, то всё оказывается по-другому, не так, как ожидаешь. На тебя накладывается очень большая ответственность и за себя, и за других. Например, если кто-то из моих подучётных совершит преступление, я несу за это ответственность. Бывает сложно. В трудных ситуациях я следую правилу: не знаешь, как поступить, — поступай только по закону».